«Чехословацкое оружие позволило нацистам нарастить мышцы»: как Мюнхенский сговор привёл к началу Второй мировой

80 лет назад в Мюнхене представители Великобритании, Франции, Германии и Италии подписали соглашение, позволившее Адольфу Гитлеру захватить Судетскую область Чехословакии, а затем и другие регионы страны. Польша также активно участвовала в разделе, хотя и не присутствовала на переговорах в Мюнхене. При этом западные страны заблокировали попытки Советского Союза оказать помощь Праге. Историки отмечают, что развитый военно-промышленный комплекс Чехословакии позволил нацистской Германии «нарастить мышцы». Эксперты уверены, что без чехословацкого оружия Гитлера ждало быстрое поражение, а потому он мог и вовсе не решиться на объявление войны.

Предпосылки для Мюнхенского сговора и Второй мировой войны начали формироваться за несколько десятилетий до этого. Германия, ставшая единой централизованной державой только во второй половине XIX века, опоздала к колониальному разделу мира и была недовольна тем, что на её долю пришлись небольшие по сравнению с британскими или французскими имперские владения в Африке и Океании.

Союзная Германии Австро-Венгрия мечтала об экспансии в Восточной и Юго-Восточной Европе, одновременно опасаясь восстания находившихся под её властью славянских народов, тяготевших к союзу с Россией.

В свою очередь, руководство ослабевающей Османской империи беспокоилось, что другие державы могут поделить её владения в Европе и на Ближнем Востоке. Всё это привело к формированию сначала Тройственного (Германия, Австро-Венгрия, Италия), а затем Четверного (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария) союза так называемых центральных держав. Им противостоял блок Антанта, ведущую роль в котором играли Великобритания, Россия и Франция.

«Прощай, оружие»

В 1914 году началась Первая мировая война. Несмотря на первоначальные успехи, для Германии и её союзников она закончилась поражением.

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Противники Берлина и Вены опирались на экономические ресурсы большей части земного шара, и это в конечном счёте предопределило исход войны, завершившейся 11 ноября 1918 года подписанием Компьенского перемирия.

Семь месяцев спустя, 28 июня 1919 года, был подписан унизительный для Германии и её союзников Версальский мирный договор. На «центральные державы» была возложена вся ответственность за войну и её последствия. Германские колонии были полностью поделены между Великобританией, Францией, Бельгией, Португалией, Японией, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, Берлин терял ряд экономически развитых и густонаселённых районов в Европе.

Османская и Австро-Венгерская империи вскоре после завершения войны просто перестали существовать — их территории поделили между собой новые независимые государства и державы-победительницы, а Германия была обязана выплатить внушительные репарации. Также ей запрещалось иметь армию численностью более 100 тыс. человек, боевую авиацию и бронетехнику.

Гитлеровский реванш

Условия Версальского мира, которые многие немцы сочли оскорбительными, привели к резкому росту популярности реваншистских и ультраправых идей в немецком обществе.

Воспользовавшись этим, в начале 1930-х годов к власти в Германии пришли нацисты во главе с Адольфом Гитлером, в одностороннем порядке отказавшиеся соблюдать ограничения, предусмотренные договором 1919 года.

«По мере усиления Германии западные страны, опасавшиеся за будущее своих колоний, решили вступить с Гитлером в сепаратные переговоры, чтобы договориться о сохранении статус-кво. В 1937 году, приехав в гости на охоту к Герману Герингу, представитель британского правительства лорд Галифакс встретился с Гитлером и дал понять нацистскому фюреру, что Лондон готов закрыть глаза на его действия по отношению к Австрии, Чехословакии и Данцигу в обмен на неприкосновенность своих колоний. Гитлер умел идти к своим целям поэтапно, и тогда такая постановка вопроса его вполне устроила», — рассказал в интервью RT обозреватель журнала «Историк» и ответственный секретарь сборника «Мюнхен-38: падение в бездну Второй мировой войны» доктор исторических наук Олег Назаров.

В Австрии в 1930-е годы установился режим, близкий по идеологии к итальянскому фашизму. Впрочем, его лидеры прохладно относились к усилению нацистского влияния на их страну. В 1934 году нацисты попытались организовать в Вене переворот, но потерпели неудачу. Тогда Германия усилила экономическое и политическое давление на Австрию, принудив её руководство в 1936 году пойти на сближение с Берлином.

Получив карт-бланш от лорда Галифакса, 12 марта 1938 года Гитлер ввёл войска в Австрию и организовал плебисцит, в ходе которого абсолютное большинство жителей страны поддержали идею присоединения к Германии. Таким образом он создал удобный плацдарм для агрессии против Чехословакии, образованной 28 октября 1918 года на территориях, вышедших из состава Австро-Венгрии.

Строительство французского лайнера Normandie на заводе Skoda

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© Hulton Archive

Следует отметить, что Чехословакия в межвоенное время входила в десятку наиболее развитых стран мира. После объявления независимости ей досталось до 80% всей промышленности Австро-Венгерской империи. При этом наиболее промышленно развитым регионом Чехословакии была Судетская область, населённая судетскими немцами. В 1920—1930-е годы между Чехословакией, Францией и Советским Союзом была заключена система договоров о взаимопомощи.

Получил Судетскую область без боя

Осуществив аншлюс Австрии, Гитлер перешёл к открытому давлению на Чехословакию. В мае 1938 года зашла речь о проведении в Судетской области плебисцита о её переходе в состав Германии. В ответ Чехословакия провела частичную мобилизацию, а Франция и СССР заявили о поддержке Праги.

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Но у Советского Союза существовала проблема: общих границ с Чехословакией и Германией у СССР не было, а Польша, отделявшая Союз от Центральной Европы, ориентировалась во внешней политике на Третий рейх и имела свои территориальные претензии к Праге.

21 мая 1938 года посольство Польши во Франции передало посольству США информацию о том, что официальная Варшава объявит СССР войну, если Москва попытается прийти на помощь Праге. «К тому моменту (в результате войны с Советской Россией) Польша захватила часть бывшей территории Российской империи, и отношения СССР с поляками складывались отвратительно. Фактически Варшава до возникновения Третьего рейха была для СССР самым опасным врагом в Европе», — подчеркнул Олег Назаров.

Гитлер не стал форсировать события в мае 1938-го и перешёл к переговорам с западными державами, а 11 сентября Лондон и Париж сделали заявление о том, что войны они не допустят, но Гитлер получит всё, что ему нужно, и без их участия в боевых действиях. 13 сентября в Судетах начался мятеж, а через два дня Гитлер в Берхтесгадене (Бавария) встретился с премьер-министром Великобритании Артуром Невиллом Чемберленом и заявил ему, что войны не будет, только если Лондон согласится на передачу Судетской области Германии.

Через три дня, 18 сентября, правительство Великобритании на консультациях в Лондоне согласовало предложение Гитлера с представителями Франции.

19 сентября президент Чехословакии Эдвард Бенеш обратился к советскому руководству с вопросом, как оно относится к происходящим событиям. Москва ответила, что готова поддержать Прагу по её просьбе, даже если Париж останется в стороне.

Спустя всего один день правительства Великобритании и Франции передали Бенешу, что если Чехословакия пойдёт против их воли, то помогать ей никто не будет.

«Если же чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне», — говорилось в сообщении западных держав.

22 сентября Чемберлен уведомил Гитлера о согласии западных держав на передачу Судетской области Третьему рейху. Нацистский лидер потребовал сделать это до 28 сентября, а также удовлетворить территориальные претензии Польши и Венгрии к Чехословакии. В тот же день правительство Чехословакии возглавил генерал Ян Сыровый, и Прага объявила всеобщую мобилизацию.

Предательство Европы

28 сентября Чемберлен заявил Гитлеру, что тот получит всё, что желает, и без промедления. На следующий день в Мюнхене начались переговоры между руководителями правительств Великобритании, Франции, Италии и Германии.

«Представителей СССР, зная о позиции Москвы, звать не стали. А чехословацких лидеров более 11 часов продержали в «предбаннике», не пропустив в помещение, где решалась судьба их страны. Окончательное решение приняли, когда было уже за полночь и наступило 30 сентября», — рассказал Олег Назаров.

Подписанное представителями Лондона, Парижа, Рима и Берлина Мюнхенское соглашение передавало Судетскую область Германии. Кроме того, были достигнуты соглашения о взаимном ненападении между Третьим рейхом, Великобританией и Францией. Допущенная постфактум в зал чехословацкая делегация заявила о протесте, но уже утром Эдвард Бенеш принял соглашение к исполнению. Советские войска не получили официального обращения об оказании военной помощи и в октябре были отведены от западных границ в места постоянной дислокации.

30 сентября, заручившись поддержкой Берлина, Польша ввела войска в Тешинскую область и предъявила Чехословакии ультиматум о передаче Варшаве контроля над регионом. Официальная Прага была вынуждена его принять.

Адольф Гитлер и министр иностранных дел Польши в 1930-е годы Юзеф Бек

globallookpress.com

«Польша нанесла Чехословакии подлый удар в спину, опозоривший Варшаву. Впрочем, в этом не было ничего удивительного: польское руководство поддерживало близкие отношения с нацистским, а министр иностранных дел Польши Юзеф Бек вообще рвался пятым за стол переговоров в Мюнхен. Только Гитлер и Чемберлен его не пустили, посчитав участие Польши несерьёзным», — отметил Назаров.

По словам эксперта, Франция предала Чехословакию, в одностороннем порядке отказавшись от данных ею гарантий. «Париж мало того что не помог Праге, так ещё и не стал влиять на Румынию, которая могла пропустить советские войска в обход Польши», — подчеркнул он.

Формально Великобритания и Франция гарантировали Чехословакии, что после передачи нацистам Судет её новые границы будут нерушимы. Однако на практике Лондон и Париж в дальнейшем просто не стали вмешиваться в ситуацию. В ноябре 1938 года Венгрия забрала у Чехословакии Закарпатье, а в Словакии в марте 1939-го было создано формально независимое государство, ориентированное на Берлин. 15 марта аннексия Чехословакии завершилась: Германия ввела войска на территорию Чехии и объявила о создании протектората Богемии и Моравии.

Чехословакия являлась арсеналом Европы. Она имела мощный военно-промышленный комплекс и огромные запасы оружия, пояснил Олег Назаров.

«Если бы европейские державы оказали Чехословакии поддержку, то Гитлер либо был бы разбит, либо не решился бы на агрессию, и Вторая мировая война была бы подавлена в зародыше», — уверен эксперт.

«Кроме того, не факт, что Гитлеру удалось бы сломить Чехословакию, если бы она сама решилась на сопротивление. А так она передала нацистам оружие, из которого они три года спустя стали убивать наших дедов», — заявил Назаров.

По словам методиста Музея Победы кандидата исторических наук Дмитрия Суржика, Мюнхенский сговор показал, что национальный суверенитет восточноевропейских государств не стоил даже чернил, которыми были написаны французские гарантии безопасности Чехословакии и ограничительные статьи Версальского мирного договора в отношении Вооружённых сил Германии.

Немецко-фашистские солдаты в центре Праги

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© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS

«Оказалось, что судьбы Европы могут решать между собой четыре страны, а все остальные в этом процессе лишние. При этом среди «лишних» оказался и Советский Союз, предлагавший создать систему коллективной безопасности перед лицом гитлеровской угрозы. Наша страна была маргинализирована и поставлена перед фактом: нельзя верить никаким соглашениям с Лондоном и Парижем, рассчитывать в случае войны с Германией можно лишь на свои силы», — подчеркнул историк.

«Агрессия Гитлера началась не в сентябре 1939-го, с которого мы обычно отсчитываем Вторую мировую войну, а еще в 1938-м — с аншлюса Австрии и Мюнхенского сговора. Только тогда всё обошлось без стрельбы, и это позволило говорить о начале собственно боевых действий Второй мировой войны в более поздние сроки. В любом случае именно Мюнхенские соглашения стали поворотным моментом истории, приведшим ко Второй мировой войне. А то, что западные державы позволили Гитлеру «нарастить мышцы» за счёт чехословацкого оружия и военно-промышленного комплекса, имело чудовищные последствия для нашего народа в 1941 году», — подытожил Олег Назаров.