«Толкнул страну в объятия Гитлера»: какую роль в истории Польши сыграл Юзеф Пилсудский

26 сентября 1908 года Юзеф Пилсудский во главе группы польских боевиков ограбил почтовый поезд на станции Безданы под Вильнюсом. Добычей налётчиков стала огромная по меркам того времени сумма — более 200 тыс. рублей. Это преступление является последним крупным криминальным эпизодом в карьере Пилсудского. Позже он окончательно переориентировался на военно-политическую деятельность, основными итогами которой стали создание и гибель Польской Республики, также известной как Вторая Речь Посполитая. Как лидер боевиков превратился в диктатора и одного из главных национальных героев Польши — в материале RT.

Начало пути

Будущий польский диктатор Юзеф Пилсудский родился в деревне Зулов под Вильнюсом. Он был выходцем из дворянского рода, известного ещё с XV века. Впрочем, предки Юзефа по мужской линии промотали свои поместья и жили, арендуя чужое имущество. Однако его отец сумел поправить финансовое положение семьи, женившись на состоятельной кузине. Правда, благополучный период оказался недолгим. Неудачные предпринимательские эксперименты Пилсудского-старшего быстро лишили семью большей части имущества и вынудили переехать из собственного дома, сгоревшего во время пожара, в съёмную квартиру в Вильнe (так назывался Вильнюс до 1918 года).

Вильнюс на рубеже XIX—XX веков

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Непросто обстояли дела и с детьми: из-за близкого родства супругов некоторые из них страдали серьёзными заболеваниями, в том числе психическими. Мать воспитывала детей в духе польского национализма и неприятия всего русского. Она скончалась незадолго до выпуска Юзефа из гимназии, в 1884 году. Это стало сильным ударом для всей семьи. После получения аттестата Пилсудский-младший наперекор отцу, желавшему видеть его инженером, отправился в Харьков учиться на врача. Однако всего через год он решил перевестись в Дерптский университет и подал соответствующее заявление, но вызов по неизвестным до сих пор причинам задержался.

В это же время в Харькове Юзеф, который ещё в период обучения в гимназии был членом общественно-политических кружков, попал в поле зрения властей как участник протестных акций. Пилсудский вместе со старыми приятелями и петербургскими студентами организовал социалистический кружок и стал общаться с радикальной молодёжью. А его брат Бронислав оказался замешан в попытке покушения на Александра III, в которой участвовал Александр Ульянов. Заговорщиков разоблачили. Бронислава приговорили к смертной казни, но царь заменил её 15 годами каторги. Юзеф же за общение с неудавшимися террористами был приговорён к пяти годам ссылки в Сибирь, которую он отбывал под Иркутском.

Профессиональный политик и шпион

Когда Юзеф вернулся домой, материальное положение семьи было ещё хуже, чем раньше. Оставив мысли о карьере врача, Пилсудский намеревался стать юристом. Однако вскоре он понял, что право также не его стезя. При этом устраиваться куда-либо на работу и отказываться от общественной деятельности Юзеф не хотел. Ориентировочно в начале 1893 года он вступил в Польскую партию социалистов (ППС) и занялся пропагандистской работой — писал агитационные статьи, а ещё через год стал отвечать за работу подпольной типографии. При этом, находясь на нелегальном положении, Пилсудский спокойно выезжал за границу, а в 1899 году официально женился на одной из своих единомышленниц — Марии. До сих пор не установлено, почему в этот период его не задержали правоохранительные органы.

В 1900 году Юзефа вычислили и взяли под стражу. Однако, успешно сымитировав сумасшествие, Пилсудский добился перевода в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, откуда бежал благодаря помощи специально устроившегося туда сообщника. Его авторитет в партии вырос, и Юзеф был избран в её руководящие органы.

Среди историков нет единого мнения относительно того, насколько глубоко Пилсудский верил в левые идеалы. Экономические выкладки Маркса Юзеф, по его же собственным признаниям, не понимал, однако идеи социальной справедливости отстаивал на протяжении многих лет.

В 1904 году Пилсудский оказался в числе польских социалистов, решивших активно сотрудничать с Токио ради того, чтобы добиться поражения России в Русско-японской войне. Пилсудский вышел на японских дипломатов и выдвинул им масштабные политические требования, связанные с формированием польского легиона и помощью полякам в создании независимого государства. В Токио на это отреагировали скептически, однако предложили Пилсудскому заняться шпионажем и диверсионной деятельностью. Юзеф в ответ начал блефовать и рассказал, что у социалистов якобы создана при партии специальная структура, уже занимающаяся военной разведкой. В итоге японские военные согласились передать Пилсудскому весьма значительную по тем временам сумму — £10 тыс.

Польская партия социалистов действительно стала предоставлять японцам информацию о передвижениях российских войск и даже организовала несколько диверсий на транспортных магистралях, однако ущерб, нанесённый России, оказался небольшим. С завершением боевых действий на Дальнем Востоке Япония свернула и поддержку, оказываемую структурам Пилсудского.

Революционеры с большой дороги

В 1904 году Юзеф Пилсудский занялся организацией боевых групп, а ещё через год возглавил боевой отдел партии. Помимо политических акций, ему были поручены и сугубо утилитарные задачи, такие как наполнение партийного бюджета. Правда, осуществлялось это в основном за счёт банальных ограблений банков, касс, почтовых фургонов и поездов.

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В 1906 году в ППС наметился раскол. В партии многие искоса смотрели на так называемые экспроприации, в ходе которых гибли как члены партии, так и обычные солдаты, охраняющие ценные грузы, из-за чего имидж ППС в народе ухудшался. Кроме того, не нравились многим и правые взгляды Пилсудского. В итоге Юзеф и группа его единомышленников фактически были изгнаны из ППС и создали Партию польских социалистов — революционную фракцию.

Экспроприации на этом фоне не только не остановились, но и стали более активными и масштабными. Самую большую добычу Пилсудскому удалось взять 26 сентября 1908 года в результате ограбления поезда на станции Безданы под Вильнюсом — 200 812 рублей и 61 копейку, что было по меркам начала XX века колоссальной суммой.

В ходе нападения в поезд бросили бомбу, а затем открыли по нему огонь. Один солдат погиб, пятеро получили ранения. Атаковали состав 20 боевиков. Помимо будущего польского диктатора, в ограблении приняли участие три будущих премьер-министра страны — Томаш Арцишевский, Александр Пристор, Валерий Славек.

После безданского инцидента Пилсудский больше не проводил акций такого масштаба. Было устроено несколько небольших ограблений, а затем Юзеф сменил профиль деятельности. В 1906—1907 годах Пилсудский связывался с австрийской разведкой и предлагал свои услуги, направленные на борьбу с Россией. В связи с обострением ситуации в Юго-Восточной Европе его идеи заинтересовали Вену. В конце 1908 года в австрийском Генштабе был подписан рапорт о привлечении Пилсудского к разведывательной работе. Однако перед тем, как приступить к новой деятельности, Юзеф уехал отдыхать на несколько месяцев на курорт в Абазию (современное название — Опатия; город в Хорватии).

Первая мировая война



По возвращении домой Пилсудский начал активно работать на австрийскую разведку. Он аккуратно популяризировал проавстрийские взгляды среди соотечественников, собирал через своих агентов военно-политическую информацию о России и помогал ловить в Галиции «русских шпионов». Юзеф также руководил создаваемыми там военно-спортивными обществами, находившимися под патронатом австрийских силовиков. На базе этих организаций впоследствии были созданы части польского ополчения, воевавшего на стороне официальной Вены в Первую мировую войну. 3 августа 1914 года в Кракове появилась Первая кадровая рота.

По версии ряда историков, Пилсудский искренне рассчитывал на победу Австрии и Германии, однако другие считали, что он предвидел поражение Вены и Берлина и уже в тот момент начал готовиться к созданию независимого государства. На первом этапе войны Пилсудского преследовали неудачи. Поляки не захотели поднимать массовое восстание против России, а на инициативы австрийцев реагировали холодно.

Русские солдаты во время атаки на фронтах Первой мировой войны (снимок периода 1914—1918 годов)

РИА Новости

Вскоре стало ясно, что удача отвернулась от Вены и Берлина. Пилсудский вышел из состава временного государственного совета, созданного под патронатом Германии, и потребовал от своих бойцов не присягать Вене и Берлину. За это Пилсудского заключили в крепость Магдебург, но ему это пошло только на пользу: о нём сложилось представление как о жертве — и в народе начали забывать о службе Юзефа оккупантам. 8 ноября 1918 года Пилсудского освободили, а через три дня регентский совет назначил его временным начальником государства.

Вторая Речь Посполитая

«Товарищи, я ехал красным трамваем социализма до остановки «Независимость», но на ней я сошёл. Вы же можете ехать до конечной остановки, если вам это удастся, но теперь давайте перейдём на «вы» — с таким заявлением обратился Пилсудский к своим соратникам по ППС после прибытия в Варшаву.

22 ноября в Польше было сформировано правительство во главе с социалистом Енджеем Морачевским. Оно провело ряд социальных реформ в интересах широких слоёв населения, однако далеко идущие левые планы блокировались Пилсудским. В адрес министров стала раздаваться жёсткая критика, как «справа», так и «слева». В начале января 1919 года в Польше произошла попытка госпереворота. Она была подавлена, но Пилсудский отправил правительство в отставку. Следом учредительный Сейм расширил полномочия Начальника государства, который, в свою очередь, стал продвигать во власть правых политиков.

Подхватив идеи консерваторов, Пилсудский выступил за воссоздание между Балтийским и Чёрным морями новой Речи Посполитой, включающей, помимо Польши, Прибалтику, Белоруссию и Украину. Это привело к началу Советско-польской войны. Хотя по её итогам планы Пилсудского в полной мере реализованы не были, под властью Варшавы оказались значительные территории, заселённые «не поляками».

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«В межвоенной Польше порядка 13% населения были украинцами, ещё около 10% — евреями», — уточнил в беседе с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

В 1921 году полномочия Пилсудского были ограничены, в 1922-ом он передал власть в стране президенту Габриэлю Нарутовичу, а ещё год спустя покинул и должность начальника Генштаба. Однако уже в мае 1926 года близкий к Пилсудскому военный министр Люциан Желиговский организовал в Варшаве военный переворот, передав контроль над военным ведомством основателю новой Польши. 31 мая Пилсудского официально избрали новым президентом, но он отказался от должности, и в результате повторного голосования этот пост отошёл Игнацию Мосцицкому. Пилсудский же стал министром по военным делам и генеральным инспектором вооружённых сил. Кроме того, в 1926—1928 и 1930 годах он занимал кресло премьер-министра.

В 1935 году у Пилсудского обнаружили рак печени. Прожил после этого он всего несколько недель, скончавшись 12 мая. Его тело было погребено в Кракове, а сердце, по его собственному завещанию, — в могиле матери в Вильнюсе. Политику Польши в последние годы жизни Пилсудского эксперты характеризуют неоднозначно.

«Пилсудский не был националистом в привычном для нас смысле. Он выступал за Польшу в виде «мини-империи», был скорее государственником. Однако люди, населявшие эту «мини-империю», мирно сосуществовать не смогли», — рассказал Волобуев.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв в интервью RT подчеркнул, что сегодня Пилсудский в Польше входит в тройку наиболее уважаемых национальных героев, наряду с Болеславом Храбрым и Тадеушем Костюшко.

«Его считают человеком, восстановившим польскую государственность и сдвинувшим границу на восток. В то же самое время, о минах, которые он заложил под Вторую Республику, там говорить не любят. Однако это именно он своей национальной политикой настроил против Варшавы этнические меньшинства, рассорился со всеми соседями, лишился союзников, подогрел русофобские настроения и толкнул страну в объятия Гитлера, первым из мировых лидеров инициировав подписание договора с Третьим рейхом», — рассказал эксперт.

Юзеф Пилсудский с государственными деятелями Третьего рейха

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По его словам, многие современные проблемы Польши зародились именно во времена Пилсудского.

«Политическая система Польши в наши дни во многом дублирует то, что создал Пилсудский, — управление страной политиком, номинально не являющимся главой государства, антироссийские позиции, попытки полонизовать Западную Украину. Единственное, что отличает сегодняшнюю Польшу от тех времён — прохладное отношение к Германии», — подчеркнул Трухачёв.

По мнению Вадима Волобуева, трагическая гибель Второй Республики в 1939 году — это следствие политической близорукости Пилсудского и его окружения.