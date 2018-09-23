«Карательная политика держалась на местных коллаборационистах»: как нацисты проводили холокост в Литве

23 сентября 1943 года нацисты приступили к ликвидации Вильнюсского гетто — начался один из заключительных актов холокоста на территории Прибалтики. В Литве, где численность еврейского населения была одной из самых высоких в Европе, притеснение представителей этого народа началось после Первой мировой войны. С первых дней фашистской оккупации в Литве начались жестокие репрессии в отношении евреев. По свидетельствам историков, непосредственными исполнителями большей части массовых убийств в Литве стали местные коллаборационисты. Однако, как отмечают специалисты, литовское руководство до сих пор не дало адекватной оценки действиям соучастников геноцида.

В первой половине ХХ века Литва оказалась в числе стран Европы, где доля еврейского населения была очень высокой. Это было связано с тем, что в XVI—XVII веках её территория входила в совместное с поляками государство Речь Посполитая, в котором социально-политическое положение евреев было значительно лучше, чем во многих других странах. В итоге Литва стала одним из важнейших центров еврейской культуры в Европе.

«Изначальные отношения между литовцами и евреями нельзя назвать сложными. Они были не особо дружественными, но в целом нормальными. Во времена Российской империи не было принципиальной разницы в отношении властей к еврейскому сапожнику и литовскому крестьянину. Но положение евреев стало меняться, когда русские с поляками начали покидать Литву, ставшую после Первой мировой войны самостоятельным государством. Его жители думали, что после обретения независимости начнётся такая же благополучная жизнь, какая, по легендам, была во времена Великого княжества Литовского, но этого не произошло. И начался поиск виновных, которыми часть литовцев посчитала евреев», — рассказал в интервью RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич.

Время от времени в Литве происходили антисемитские выступления, при этом в законодательстве действовали отдельные нормы, ограничивающие права еврейского народа. Однако, по словам эксперта, литовские политики старались не переходить черту, за которой начиналось массовое насилие.

«Во-первых, во многих населённых пунктах половина или даже более жителей были евреями. В таких условиях погромы привели бы к всплеску насилия, от которого пострадали бы сразу две стороны. Во-вторых, Литва находилась в непростом геополитическом положении и из-за роста нестабильности внутри государства могла, как считали местные власти, стать уязвимой для давления со стороны Польши, Германии или Советского Союза», — подчеркнул он.

По мнению Николая Межевича, дать точную оценку количеству евреев в Литве в первой половине ХХ века сегодня практически невозможно.

«Последняя достоверная перепись проводилась ещё во времена Российской империи, в 1897 году. Но мы можем уверенно сказать, что доля евреев в населении Литвы была очень высокой», — отметил он.

Хоральная синагога в Вильнюсе

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Численность еврейского населения в Литве выросла ещё больше в 1940 году, после того как советские власти передали в её состав территории, ранее контролировавшиеся Польшей, в том числе и историческую столицу.

«Вильнюс часто называли Северным Иерусалимом. В 1939 году евреи составляли примерно 29% его населения. В городе их насчитывалось свыше 60 тыс. человек», — уточнил в беседе с RT учёный секретарь Музея Победы Сергей Белов.

Начало холокоста в Литве

«После установления в Литве советской власти в 1940 году значительная часть этнических литовцев были недовольны. В свою очередь, большинство представителей некоторых других народов, в том числе евреев, напротив, приветствовали присоединение к СССР. Однако это никак не оправдывает то, что в 1941 году их начали массово убивать», — рассказал Межевич.

После начала Великой Отечественной войны нацисты оккупировали Прибалтику в числе первых.

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«В наши дни историки и журналисты говорят о Прибалтике обобщённо. Однако в годы войны оккупационный режим в республиках имел свои принципиальные особенности. Например, немцы, согласно расовой теории, считали, что латыши и эстонцы находятся ближе к ним по крови, а литовцы — дальше, примерно на одном уровне со славянами. Однако массовое уничтожение евреев развернулось по всей Прибалтике, и везде в этом процессе активное участие принимали коллаборационисты. В Литве местные националисты начали убивать евреев ещё до прихода немцев», — рассказал RT историк Константин Залесский.

Одна из первых массовых расправ произошла в Каунасе. 23 июня 1941-го её начал Фронт литовских активистов — эмигрантская организация, сумевшая проникнуть в республику вместе с передовыми отрядами нацистов и привлечь к погромам тысячи местных националистов.

За неделю они уничтожили в Каунасе около 4 тыс. евреев. Расправы совершались при помощи топоров, вил, железных ломов и шлангов, через которые жертв накачивали водой до смерти. Убийства сопровождались грабежами, изнасилованиями и мародёрством. До нашего времени дошли воспоминания немца, ставшего очевидцем того, как молодой литовец перебил ломом около 50 евреев, которых к нему подводили его соучастники. После этого тела были сложены в кучу, стоя на которой убийца играл на аккордеоне и пел литовский гимн.

Жертвы бойни в Каунасе 25—27 июня 1941 года

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25 июня в Каунас прибыл командир айнзацгруппы А бригадефюрер СС Вальтер Шталекер, поддержавший действия местных националистов. В июле гитлеровцы начали ликвидировать евреев в IX форте Ковенской крепости. Казни здесь продолжались вплоть до 1944 года и унесли жизни порядка 50 тыс. человек. Только в конце октября 1941 года гитлеровцы уничтожили здесь свыше 9 тыс. евреев, половина которых — маленькие дети.

Вильнюсская трагедия

24 июня расправы над евреями начались и в Вильнюсе. Лидеры еврейской общины попытались обратиться за помощью к влиятельным литовцам, с которыми у них были связи, но те им отказали.

«2 июля в Вильнюс прибыли представители айнзацгруппы A. При поддержке литовских коллаборационистов они начали проводить акции по уничтожению местных евреев. Вблизи железнодорожной станции Понары (Панеряй) проводились массовые расстрелы. Были объявлены премии за выдачу евреев, скрывающихся от карателей. Жизнь взрослого мужчины оценивалась в 10 рублей», — рассказал RT Сергей Белов.

По словам эксперта, выжившие после первых казней евреи с июля 1941 года не могли больше ходить по тротуарам и центральным улицам, посещать парки и пользоваться общественным транспортом. Им запрещалось даже здороваться друг с другом на улице. Они были обязаны носить опознавательные знаки. Евреям было разрешено покупать продукты лишь в специальных магазинах. На эти цели им отводилось только два часа в день, с 16:00 до 18:00, когда товаров, как правило, уже почти не оставалось. Если прочим жителям оккупированной Литвы полагалось 1 кг 750 г хлеба в день, то евреи могли рассчитывать лишь на 875 г. В отличие от литовцев, поляков или русских им в принципе не полагалось сахара или мяса. К числу евреев относили также их мужей и жён другой национальности, если те не желали разводиться.

31 августа 1941 года гитлеровцы совершили провокацию, обвинив евреев в стрельбе по немецким солдатам. Якобы в ответ на это с 1 по 3 сентября около 10 тыс. евреев согнали в Лукишкскую тюрьму, а затем убили.

«В сентябре около 40 тыс. вильнюсских евреев, уцелевших после погромов и акций устрашения, были согнаны в гетто. Оно было разделено на две части: большое гетто, в котором содержались около 30 тыс. человек, и малое гетто, рассчитанное на 11 тыс. пленников. На то, чтобы собрать вещи, им выделили всего полчаса. Люди могли взять с собой лишь то, что можно унести в руках. Оставленное в их домах имущество было практически сразу разграблено местными жителями», — рассказал Белов.

Вильнюсское гетто

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По словам Константина Залесского, жизнь в гетто отличалась от пребывания в концлагере.

«Люди были ограничены в передвижении и получали лишь небольшое количество еды крайне низкого качества, но у них хотя бы были элементы самоуправления — юденрат», — заметил он.

21 октября 1941 года нацисты уничтожили большую часть обитателей малого гетто. Только порядка 2,5 тыс. евреев, которых гитлеровцы сочли потенциально полезными для работы, они перевезли в большое гетто.

В 1942 году в Вильнюсском гетто были созданы подпольные структуры, в частности Объединённая партизанская организация, планировавшая поднять восстание в помощь Красной армии. Однако её участники не успели осуществить свой замысел. В то же самое время они сумели организовать побег из гетто ряда своих соотечественников. Несколько сотен евреев также спаслись из Вильнюса благодаря помощи фельдфебеля вермахта Антона Шмидта. Однако в 1942 году нацистские спецслужбы его вычислили, и он был расстрелян по решению военно-полевого трибунала.

В 1943 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер принял решение о ликвидации всех гетто на оккупированной территории СССР.

«Ликвидация еврейского гетто Вильнюса началась 23 сентября. Несколько тысяч его обитателей были вывезены в концлагеря Эстонии, Польши и Латвии, расстреляны или направлены в лагеря на территории Литвы. Четыре тысячи человек были напрямую отправлены в лагерь смерти Собибор. Лишь несколько сотен евреев смогли бежать и присоединиться к партизанам», — рассказал Сергей Белов.

Историческая ответственность

«Говоря об уничтожении евреев, представители руководства СС всегда подчёркивали, что считают это своей «великой миссией», воплощать в жизнь которую им было сложно. Они цинично заявляли, что эсэсовцы сами страдали от участия в казнях, так как это вызывало у них сильный стресс.

По этой причине в лагерях смерти стали широко применяться газовые камеры, и по этой же причине в основном исполнителями убийств на оккупированных территориях были местные коллаборационисты, на которых буквально держалась вся карательная политика. Члены вспомогательной полиции и коллаборационистских организаций чаще всего непосредственно совершали экзекуции, а немцы осуществляли общее руководство процессом убийств. И Прибалтика в этом смысле не была исключением. Литовская вспомогательная полиция считалась одной из самых жестоких. Если, например, украинские коллаборационисты были менее дисциплинированны, то литовские полицейские убивали методично», — подчеркнул Константин Залесский.

Подпольщики Вильнюсского гетто

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Из литовских коллаборационистов было сформировано 22 батальона вспомогательной полиции — так называемые шуцманшафтбатальоны, по 500—600 бойцов в каждом. В общей сложности в них состояли около 13 тыс. человек. Использовались они не только на родине. Литовские полицаи участвовали в карательных операциях на территории Белоруссии, убили 9 тыс. советских военнопленных в Минске, вывозили в лагеря смерти обитателей Варшавского гетто. Помимо этого, гитлеровцы провели в Литве несколько призывов в различные военизированные подразделения вермахта и СС, однако удачными были далеко не все.

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Каунасское и Шауляйское гетто в 1943 году были преобразованы нацистами в концлагеря. В них продолжили уничтожать евреев, выживших после массовых казней 1941 года и ликвидации остальных гетто. Концлагеря были освобождены под конец войны силами Красной армии.

Всего в Литве гитлеровцами и их местными пособниками были убиты более 200 тыс. евреев — как местных, так и привезённых на казнь из стран Центральной Европы. Также нацисты и коллаборационисты уничтожили в ЛССР 230 тыс. советских военнопленных и более 150 тыс. местных жителей, не бывших евреями, но выступавших против нацизма. Десятки тысяч литовцев сражались в рядах Красной армии, а ещё около 9 тыс. входили в состав 56 советских партизанских отрядов.

Николай Межевич отметил, что сейчас нельзя точно сказать, сколько литовцев воевали в рядах Красной армии, сколько оставались нейтральными, а сколько служили Гитлеру, в любом случае очень многие нацизм не поддерживали и боролись с ним. По его мнению, было бы некорректным говорить о коллективной ответственности литовцев за преступления нацистов на территории их республики.

«Однако нынешнее руководство Литвы должно наконец взять на себя политическую ответственность и дать оценку преступным действиям коллаборационистов. Литовские политики, конечно, не решаются открыто оправдывать геноцид, так как это вызвало бы жёсткую реакцию мировой общественности, однако попытки втиснуть нацистских пособников в мундиры «борцов за свободу от советского режима» там происходят регулярно», — подытожил Межевич.