«Важнейшая моральная победа»: 75 лет назад Донбасс был освобождён от немецко-фашистских захватчиков

8 сентября 1943 года советские войска освободили Донецк от нацистских оккупантов. Развивая успех, достигнутый в ходе Битвы на Курской дуге, Красная армия приступила к освобождению Донецкого бассейна. По словам экспертов, действия советских войск к северу от берегов Азовского моря стали воплощением в реальность «кошмарных снов Адольфа Гитлера». Благодаря успешному продвижению Красной армии был создан плацдарм для освобождения территории всей Украины. Об изгнании фашистских захватчиков из Донбасса — в материале RT.

В Средние века на большей части территории Донецкого бассейна жили сменяющие друг друга кочевые народы. В период образования казачества по Донбассу прошла граница между Донским и Запорожским войском. После официального присоединения к Российской империи территория Донбасса была поделена между областью Войска Донского, Екатеринославской губернией и Слобожанщиной.

В XIX веке его земли стали активно развиваться благодаря добыче угля. В 1869 году на месте села Александровка был основан посёлок Юзовка, быстро превратившийся в один из важнейших индустриальных центров России. Но условия работы шахтёров были очень тяжёлыми, и в начале ХХ столетия они массово присоединились к революционному движению.

В период Гражданской войны Донбасс стал ареной кровопролитных боёв. На его территории была образована Донецко-Криворожская Республика, бывшая частью Советской России. Однако после установления в Донбассе советской власти, регион был поделен между РСФСР и УССР.

Донецкий коксохимический завод

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После образования Советского Союза начался период взрывного индустриального развития Донбасса. В регионе открывались новые шахты, строились металлургические и машиностроительные заводы. В 1920-е годы Юзовка была переименована в Сталино, а в 1938 году Донецкую область УССР поделили на Сталинскую (позже была переименована в Донецкую) и Ворошиловградскую (Луганскую).

К 1941 году один только город Сталино обеспечивал 7% добычи угля в Советском Союзе, 11% производства кокса и 5% — стали. Его население превысило полмиллиона человек, и он стал одним из крупнейших промышленных центров страны.

Нацистская оккупация Донбасса

В 1941 году гитлеровцы захватили Сталино, а в 1942-ом — Ворошиловград. В связи с близостью региона к фронту его управление осуществлялось военной администрацией.

«Донбасс имел стратегическое значение в глазах как советского, так и немецкого командования. Здесь располагалось более 220 предприятий республиканского и союзного подчинения. По мнению Гитлера, Советский Союз был не в состоянии вести длительную войну с Германией без угольных ресурсов Донбасса: в их отсутствие, считал диктатор, СССР не сможет выпускать в необходимом количестве танки и боеприпасы», — рассказал в интервью RT учёный секретарь Музея Победы Сергей Белов.

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По словам эксперта, оккупировав территорию региона, немецкое командование первоначально занималось преимущественно разграблением его ресурсов. Использование промышленности Донбасса не входило в планы оккупантов, рассчитывавших на быструю победу в войне.

«Однако после срыва блицкрига нацисты начали восстанавливать промышленные мощности региона. Первые шахты заработали уже в феврале 1942 года. Летом того же года была принята так называемая программа «Иван». Немецкое руководство планировало обеспечить нужды действующей армии за счет заводов, размещенных на оккупированной территории. Только лишь для работы на шахтах Донбасса были насильно мобилизованы 65 тыс. местных рабочих. На металлургическом заводе имени Ворошилова был налажен выпуск патронов, нужды Вермахта обслуживали сталепрокатные станы Макеевки», — рассказал Белов.

В одном только Сталино оккупанты создали три концлагеря, в которых уничтожили около 92 тыс. человек.

Казни и захоронения убитых в других местах мирных жителей также происходили на шахте №4/4 бис. Она стала вторым по масштабам местом массовых убийств в УССР после киевского Бабьего Яра. Историки утверждают, что в ней покоятся останки примерно 100 тыс. человек, часть из которых были сброшены в шахту ещё живыми.

В мае 1942 года гитлеровцы уничтожили 5 тыс. евреев из гетто в Белом карьере. Общее количество убитых нацистами евреев в районе Сталино оценивается в 15—25 тыс. человек.

Развернуть в Донбассе масштабное партизанское движение не удалось из-за отсутствия крупных лесных массивов. Однако местное население массово участвовало в актах саботажа, вливалось в ряды подпольщиков.

После начала оккупации гитлеровцы уничтожили все подпольные организации, созданные по партийной линии, но вскоре они были воссозданы заново. Подпольщики занимались разведкой, агитационной работой, координировали акты саботажа. В одном лишь Сталино действовало 27 подпольных групп и отрядов.

В Краснодоне Ворошиловградской области вела тайную войну легендарная подпольная комсомольская организация «Молодая Гвардия». Самому юному из её участников было всего 14 лет. Организация возникла вскоре после оккупации Донбасса по инициативе местной молодёжи. Молодые люди распространяли листовки, занимались устной пропагандой, устраивали диверсии против нацистов. В декабре 1942 года они сожгли гитлеровскую «биржу труда» вместе со списками парней и девушек, которых планировали угнать в рабство в Германию. Благодаря этой диверсии подпольщики спасли жизни около 2 тыс. человек.

© Кадр из фильма «Молодая гвардия» (1948)

При приближении фронта «молодогвардейцы» планировали поднять восстание в городе, но, к сожалению, не успели. В начале 1943 года гитлеровцы, по одной версии — из-за предательства, по другой — в ходе облав, смогли выйти на след подпольщиков. Большинство членов «Молодой гвардии» были казнены нацистами.

«По официальным данным советской стороны, подпольщикам и партизанам Донбасса удалось уничтожить около 10 тыс. оккупантов и их пособников, разгромить 23 гарнизона и подорвать 14 железнодорожных эшелонов», — рассказал Сергей Белов.

Кошмарный сон Гитлера

Оккупация Донбасса привела к резкому падению жизненного уровня обитателей региона. «В городах действовала карточная система распределения продовольствия, денежное обращение сократилось до минимума, торговля приобрела натуральную форму. Шахтёрам выдавался лишь паёк в размере 325 граммов хлеба на человека в день, а зарплата начислялась по советским довоенным тарифам, без учета гиперинфляции и уровня цен на чёрном рынке», — отметил Белов.

Но летом 1943 года в Великой Отечественной войне наступил коренной перелом.

«Когда Гитлер смотрел на Курский выступ на карте, его охватывал ужас от мысли о том, что ударом Красной армии с южного фаса будет отсечена его группировка войск в районе Азовского моря. И этому его кошмарному сну суждено было частично воплотиться в жизнь — где-то, примерно, на 80%», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

Руины мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области

РИА Новости

© Валерий Мельников

13 августа 1943 года началась Донбасская стратегическая наступательная операция вооруженных сил СССР. Тяжелейшие бои шли в районе реки Миус, где гитлеровцы создали мощный оборонительный рубеж. Одна из важнейших высот региона — Саур-могила — несколько раз переходила из рук в руки. За боями лично наблюдал командующий группой армий «Юг» Эрих фон Манштейн. В ходе боевых действий 18—31 августа высота была занята советскими войсками окончательно.

30 августа вооружённые силы СССР освободили Таганрог. В районе города Красная армия разгромила 29-й корпус немецкой армии. 1 сентября гитлеровцы начали спешно отступать по всему фронту. При этом Манштейн отдал приказ применять тактику «выжженной земли». Нацисты занимались тотальными грабежами и массово убивали мирное население.

В первых числах сентября от гитлеровских оккупантов были очищены Горловка и Артёмовск. 8 сентября в ходе тяжёлых боёв советские войска освободили Сталино.

Бои в Донбассе Манштейн назвал самой тяжёлой операцией для группы армий «Юг» в 1943—1944 годах. Уже 22 сентября советские войска отбросили нацистов за Днепр.

Исторические параллели

«Именно в ходе боёв в Донбассе был создан плацдарм для освобождения всей Украины от нацистов. Это была важнейшая моральная победа. В событиях 1943 года просматриваются параллели с тем, что происходит в наши дни. Не зря американские военные исследователи до сих пор пристально изучают боевые действия лета 1943 года, причём не только с исторической точки зрения, но и с позиций военного искусства», — подчеркнул Юрий Кнутов.

В ходе соцопроса, проведённого в 2006 году на территории Донецкой области, 13% жителей региона заявили, что считают День освобождения Донецка важнейшим памятным днём.

Бои за Донецк

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«Для Донбасса 8 сентября всегда был святым праздником. Нужно понимать, что это — юбилей освобождения Донецка не только от немецкого нацизма, но и от украинского национализма. Гитлеровцы использовали против дончан коллаборационистов из ОУН-УПА*. Рядом со свастикой над Донбассом был поднят жёлто-голубой флаг. Жителям региона насаждали ту самую идеологию, которую пытаются насаждать и сегодня. Поэтому юбилей освобождения Донецка — это вдвойне знаковое событие», — рассказал в беседе с RTполитолог Владимир Корнилов.

Эксперты отмечают, что освобождали Донбасс и восстанавливали разрушенное фашистами граждане всего Советского Союза. «После освобождения восстанавливать Донбасс съехались люди со всей страны и, нужно сказать, что сделали они это в рекордные сроки», — резюмировал Владимир Корнилов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).