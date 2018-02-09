«Сердца закипали гневом»: 75 лет назад нацисты казнили партизан «Молодой гвардии»

9 февраля 1943 года фашисты казнили последних партизан легендарной «Молодой гвардии». Подпольный отряд, созданный юными жителями донбасского города Краснодон, просуществовал всего пять месяцев. Однако подвиг молодогвардейцев остался в памяти поколений. События 1942—1943 годов легли в основу десятков литературных произведений и фильмов. Как вчерашние школьники смогли оказать небывалое сопротивление нацистским оккупантам — в материале RT.

Дни подполья

В конце июля 1942 года небольшой шахтёрский городок Донбасса Краснодон захватили войска нацистской Германии. Двадцатидвухлетний лейтенант-красноармеец Иван Туркенич, будущий командир «Молодой гвардии», волею случая оказавшийся в те дни в Краснодоне, в своих дневниках «Дни подполья» так описал события, последовавшие за оккупацией: «Гитлеровцы сразу же установили свои порядки. Организовали суд, биржу труда, назначили полицию, приехало гестапо. Начались аресты коммунистов, комсомольцев, старых партизан. Немцы понимали, что эти люди могут стать организаторами антифашистской борьбы и в первую очередь решили расправиться с ними».

Однако в городе в первые же недели после оккупации начали действовать подпольные антифашистские группы, состоявшие в большинстве своём из местной молодёжи. Уже к концу сентября в Краснодоне появилась партизанская организация.

«Молодая гвардия» возникла стихийно. Не имея никакого сообщения с центром, молодые люди, среди которых были и украинцы, и русские, и белорусы, и армяне, очень быстро объединили свои силы для борьбы с фашистами», — рассказал в беседе с RT профессор исторического факультета МГУ Сергей Мироненко.

Одним из первых молодых партизан в Краснодоне стал семнадцатилетний Сергей Тюленин. Он распространял антифашистские листовки, написанные на обрывках старых газет, и добывал оружие. Понимая, что действия крупного отряда будут гораздо эффективнее одиночных вылазок, Тюленин начал привлекать к партизанской деятельности единомышленников-ровесников — юношей и девушек, большинству из которых не исполнилось и 18 лет. В сентябре в организации было уже несколько десятков молодых людей, появился штаб и план конкретных действий.

Ближе к октябрю 1942 года все действовавшие поодиночке подпольные отряды объединились в одну организацию — «Молодую гвардию». Это название предложил Тюленин, возглавивший боевую группу. Ответственным за информацию выбрали Георгия Арутюнянца, начальником разведки стал Иван Земнухов, а Олег Кошевой отвечал за безопасность. Среди других участников штаба — Василий Левашов, Ульяна Громова и Любовь Шевцова. Командиром и начальником боевого штаба стал участник боёв на Дону Иван Туркенич.

«Надежды оккупантов застращать жителей Краснодона не оправдались. Как раз напротив — сердца закипали гневом и жаждой мести», — писал Туркевич.

«Молодая гвардия» объединила более ста юношей и девушек в борьбе с нацистской оккупацией.

Подпольная организация просуществовала меньше полугода. Но за это время её члены успели выпустить несколько тысяч антифашистских листовок. В них молодогвардейцы рассказывали о реальном положении дел на фронте и призывали жителей города бороться с немецкими захватчиками.

Иван Туркенич вспоминал, что вначале у молодогвардейцев «совсем не было оружия, если не считать дамский револьвер, каким-то чудом сохранившийся у Олега Кошевого. Потом мы нашли три автомата. С этим и начали борьбу. Но к началу декабря у нас на складе было 15 автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч патронов, 10 пистолетов, 65 килограммов взрывчатых веществ и несколько сот метров бикфордова шнура».

Юные участники «Молодой гвардии» не раз выводили из строя оборудование оккупантов в мастерских города, а в ночь на 7 ноября провели в честь очередной годовщины Октябрьской революции патриотическую акцию, установив несколько красных флагов на крышах самых высоких зданий Краснодона.

Молодогвардейцы всеми возможными способами противодействовали вывозу краснодонцев на принудительные работы в Германию. Так, в начале декабря 1942 года партизаны, отвлекая внимание немцев, подожгли так называемую чёрную биржу труда. В этом здании хранились списки подлежавших мобилизации юношей и девушек.

К началу зимы участники «Молодой гвардии» смогли освободить более 50 пленных красноармейцев, оборвать фашистам телефонную связь и вывести из строя несколько десятков их автомобилей.

Гибель героев

В конце декабря члены подпольной организации задались целью поднять в городе вооружённое восстание. Однако этим планам не суждено было претвориться в жизнь. 1 января 1943 года фашисты арестовали троих молодогвардейцев. Историки до сих пор спорят, был среди партизан предатель или молодые люди по неосторожности сами выдали себя гитлеровцам.

В первый же день арестов на всеобщем собрании организации командир Иван Туркенич распорядился, чтобы молодогвардейцы перебрались в пригородные районы и пока не возвращались домой.

«Почти никто из молодогвардейцев не послушался приказа штаба и город не покинул. Конечно, они хотели помочь своим арестованным товарищам и не понимали, что дни рассекреченной организации сочтены», — отметил Мироненко.

После первых трёх арестов последовали другие. Пленных членов «Молодой гвардии» подвергли жестоким пыткам.

«Девушку били, потом её кидали в холодную камеру. Волевой нрав, жизнерадостность и хладнокровие Любы выводили из себя фашистов. Измученная, она ещё находила силы петь в камере песни, подбадривать товарищей», — так описываются последние дни жизни восемнадцатилетней Любови Шевцовой в архивных документах музея «Молодая гвардия», созданного в одной из московских школ.

Член штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Любовь Шевцова

РИА Новости

«После месяца пыток Люба была расстреляна в Гремучем лесу, неподалёку от города, вместе с Олегом Кошевым, Семёном Остапенко, Дмитрием Огурцовым и Виктором Субботиным. ... На её теле было вырезано несколько звёзд, лицо изуродовано разрывной пулей. У Семёна Остапенко ударом приклада был размозжён череп, у Виктора Субботина вывернуты конечности, у Олега Кошевого выколот глаз, на лице — следы ударов», — пишет Павел Донцов в книге «Мемориальный музей «Памяти погибших»: путеводитель».

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Раненых, умерших от пыток и расстрелянных партизан — 49 молодогвардейцев и 22 участника других организаций — оккупанты сбросили в 58-метровый шурф одной из шахт Краснодона.

9 февраля 1943 года после страшных истязаний фашисты казнили последних схваченных молодогвардейцев. Избежать ареста удалось лишь 13 участникам организации, а пережить Великую Отечественную войну — всего десяти.

Иван Туркенич, сумевший уйти от расправы и продолживший воевать с немцами, так писал о казни соратников: «Товарищи были схвачены гестаповцами и погибли страшной смертью. За их кровь, пока я жив и способен держать в руках оружие, я буду беспощадно мстить врагам нашей Родины!»

Всего через несколько дней после гибели последних пленных партизан — 14 февраля, на рассвете — в Краснодон вошла Советская армия. После окончательного освобождения города изуродованные тела молодогвардейцев были подняты из шахты.

Похороны молодогвардейцев

РИА Новости

Похоронили партизан 1 марта 1943 года. Любовь Шевцова, Сергей Тюленин и десятки других молодогвардейцев были посмертно удостоены звания Героев Советского Союза. Многие члены организации были награждены медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Сотни улиц в городах России и Украины были названы в честь молодогвардейцев.

Музей «Молодая гвардия» в городе Краснодоне

РИА Новости

© Б. Коробейников

Широкую известность подвиг партизан получил после выхода в 1946 году романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Писатель сохранил реальные имена многих партизан. Деятельность молодогвардейцев описана и в повести Кима Костенко «Это было в Краснодоне», а биографию одного из активистов организации — Олега Кошевого — написала его мать. Книга называется «Повесть о сыне». В 1948 году события в Краснодоне экранизировал режиссёр Сергей Герасимов.