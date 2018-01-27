В Москве бесплатно покажут фильмы о войне

Со 2 по 23 февраля в кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут фильмы о войне и солдатском подвиге. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Программа приурочена к трём памятным датам: Сталинградской битве, выводу советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества», — цитируют Собянина «Известия».

Отмечается, что в программу показа войдут такие картины, как «Горячий снег», «Офицеры», «Солдаты», «Сын полка» и многие другие.

Ранее НСН сообщала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.