В новогодние праздники в музеях Москвы побывали более 1 млн человек

В новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек, сообщает НСН.

Самыми популярными названы музей-заповедник «Коломенское», а также усадьбы Люблино и Измайлово.

Как сообщал m24, культурные учреждения работали бесплатно. Там проходили и новогодние ёлки, которые посетили почти 40 тыс. детей.

Кроме того, в 14 кинотеатрах состоялись бесплатные праздничные показы.