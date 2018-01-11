В новогодние праздники в музеях Москвы побывали более 1 млн человек

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В новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек, сообщает НСН.

Самыми популярными названы музей-заповедник «Коломенское», а также усадьбы Люблино и Измайлово.

Как сообщал m24, культурные учреждения работали бесплатно. Там проходили и новогодние ёлки, которые посетили почти 40 тыс. детей.

Кроме того, в 14 кинотеатрах состоялись бесплатные праздничные показы.

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