В Москве бесплатно покажут фильмы с участием Вячеслава Тихонова

Короткая ссылка
В кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием Вячеслава Тихонова, сообщает m24.

Как написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях, ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения артиста.

С 8 по 11 февраля зрители увидят десять самых известных лент, среди которых «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Доживём до понедельника», «Карусель».

Ранее НСН сообщала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119