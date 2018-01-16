В Москве бесплатно покажут фильмы с участием Вячеслава Тихонова

В кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием Вячеслава Тихонова, сообщает m24.

Как написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях, ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения артиста.

С 8 по 11 февраля зрители увидят десять самых известных лент, среди которых «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Доживём до понедельника», «Карусель».

Ранее НСН сообщала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.