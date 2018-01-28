«23 немца были убиты, остальные в панике бежали»: как советский солдат смог в одиночку расправиться с отрядом фашистов

28 января 1945 года в боях за освобождение Венгрии погиб Герой Советского Союза Дмитрий Овчаренко. Красноармеец получил Золотую Звезду за то, что 13 июля 1941 года на юге Украины неподалёку от села Песец в одиночку отразил атаку 50 военнослужащих нацистской Германии и уничтожил почти половину из них. Овчаренко совершил уникальный подвиг: используя только топор и гранаты, он убил 23 фашиста. Критики подвергают сомнению достоверность некоторых фактов, однако историки подчёркивают, что подвиг был задокументирован советскими офицерами. О том, как обычному солдату удалось расправиться с отрядом вермахта, — в материале RT.

73 года назад, 28 января 1945 года, оборвалась жизнь пулемётчика 3-й танковой бригады Дмитрия Овчаренко. Рядовой погиб, получив тяжёлое ранение во время освобождения венгерского города Шерегейеш (70 км на юго-запад от Будапешта). По некоторым данным, место захоронения героя до сих пор не известно.

Овчаренко стал одним из немногих советских военнослужащих, получивших звание Героя Советского Союза в первые недели Великой Отечественной войны. Золотая Звезда Героя была вручена пулемётчику 9 ноября 1941 года за беспрецедентный подвиг. Согласно официальным документам, безоружный сельский парень смог расправиться более чем с 20 фашистами.

Топором и гранатами

На первый взгляд, Дмитрий Овчаренко был обычным рядовым солдатом Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) с образованием в 5 классов. Молодой человек родился в семье плотника в селе Овчарово Харьковской губернии в 1919 году (точная дата рождения неизвестна). Русский писатель и драматург Марк Колосов в 1941 году в своей книге «Люди и подвиги» так описывает историю жизни Дмитрия Овчаренко:

«Когда он подрос, отец научил его владеть топором. В долгие осенние вечера и в зимнюю стужу каких только историй не наслушался о топоре Димка. Один раз всё село взялось за топоры. Сильно досадили кайзеровские вояки. На всю жизнь запомнил Дима этот рассказ о том, как полыхал народный гнев».

В конце июня 1941 года Овчаренко служил пулемётчиком 3-ей пулемётной роты 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии. Красноармеец оказался в самом пекле боёв с гитлеровской армией, и буквально в первые же дни войны получил ранение.

Но Дмитрий не стал отлёживаться в госпитале и начал помогать своему подразделению, работая ездовым. В его обязанности входила перевозка боеприпасов и продуктов. В качестве личного оружия рядового Овчаренко была «трёхлинейка» (винтовка системы Мосина) и топор.

13 июля 1941 года в районе села Песец (юг Украины) Овчаренко как обычно перевозил на телеге боеприпасы. Неожиданно его окружили два автомобиля противника. Из машин вышли 50 немецких солдат и три офицера. Инцидент произошёл примерно в 4-5 км от позиций 3-й пулемётной роты.

Военнослужащие немецкой армии

© Bundesarchiv

Один из командиров вермахта подошёл к Овчаренко и выбил у него из рук трёхлинейку. Офицер начал расспрашивать солдата о том, кто он такой, куда едет и что перевозит. Оставшись без винтовки, рядовой не растерялся: он схватил из телеги топор и одним ударом снёс голову допрашивавшего его офицера. После чего кинул одну за другой три гранаты, лежавшие в повозке, в сторону немецких машин.

«21 германский солдат был убит, остальные в панике бежали. Вслед за раненым офицером Овчаренко с топором в руках преследовал его и в огороде м.Песец, поймал его и отрубил ему голову. Третий офицер сумел скрыться», — описывается подвиг рядового в Представлении к присвоению звания Героя Советского Союза. Таким образом ездовой убил 21 солдата из 50 и двух офицеров из трёх.

Убийство командира и реакция советского солдата перепугали растерявшихся немцев. Страх и, возможно, слабая морально-психологическая подготовка стали причинами бегства оставшихся в живых военнослужащих вермахта.

Овчаренко забрал у погибших нацистов документы, карты, планшеты и вместе с оружием доставил трофеи в штаб 389-го стрелкового полка. После окончательного выздоровления пулемётчик Овчаренко вернулся в свой полк.

Подвиг, ставший легендой

Многим подвиг Дмитрия Овчаренко напоминает голливудский боевик 1980-х годов, когда один почти безоружный боец справляется с десятками соперников. История уничтожения 23 военнослужащих вермахта, как и сражение 28 панфиловцев под Москвой, неоднократно подвергалось сомнению в советских и российских СМИ.

Скептики отмечают, что в середине июля 1941 года полк Овчаренко сражался вблизи молдавского города Бельцы. А село (или местечко) Песец, где пулемётчик совершил свой подвиг, относится к Новоушицкому району Хмельницкой области УССР. Расстояние от него до Бельцов составляет примерно 170 км. При этом в представлении к званию Героя СССР указано, что позиции подразделения Овчаренко находились в 4-5 км от места его сражения с немцами.

Также подвергаются сомнению некоторые детали боя. Утверждается, что даже с размаху невозможно отрубить топором голову человека. Кроме того, у линии фронта немцы передвигались в основном на бронетранспортёрах, которые вмещают не более 13 человека. Обычный гитлеровский грузовик был небольшим и в него могли поместиться около 15 военнослужащих.

В то же время о подлинности убийства 23 военнослужащих вермахта рядовым Овчаренко свидетельствует упомянутое выше представление к званию Героя СССР. Документ был подписан командующим Южным фронтом генерал-лейтенантом Дмитрием Рябышевым и членом Военного совета Леонидом Корнийцом.

Историки, настаивающие на том, что подвиг был реальным, соглашаются, что в представлении могли быть допущены некоторые неточности. Например, Овчаренко, скорее всего, просто зарубил немецких офицеров топором, а не целенаправленно отрубал им головы.

Также число погибших от действий ездового нацистов могло быть несколько меньше. При этом сам факт спонтанного боя с превосходящими силами противника и проявленные Овчаренко смекалка и героизм не подлежат сомнению.

«Способен не каждый солдат»

Военный публицист, историк Юрий Мелконов считает, что подвиг Овчаренко действительно выглядит невероятным, но проверять его на подлинность в наше время бессмысленно. По его мнению, максимально достоверные обстоятельства боя могли установить только советские военачальники, а они старались тщательно проверять подобные рассказы подчинённых.

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«Конечно, перед глазами невольно возникает нашумевший спор о 28 панфиловцах. Я в подвиге комсомольцев тоже не сомневаюсь, но напомню, что информация о нём основана на газетной статье. Здесь же у нас — официальный документ за подписью офицеров, которые в годы войны прилагали максимум усилий, чтобы проверить и перепроверить истории боевых подвигов», — отметил в беседе с RT Мелконов.

Эксперт убеждён, что советские командиры, скорее всего, побывали на месте побоища и сопоставили рассказ Овчаренко с картиной, которую они увидели. Мелконов подчеркнул, что залогом успеха ездового стало господствовавшее в среде немцев ощущение досрочной победы над СССР. Оккупанты не ожидали встретить столь ожесточённое сопротивление.

По мнению собеседника RT, на подвиг, который совершил Овчаренко, способен далеко не каждый солдат. Убийство противника — всегда тяжёлое испытание для психики военнослужащего. К тому же летом 1941 года советские войска терпели крупные поражения, часть военнослужащих была деморализована.

«Овчаренко проявил смекалку и необычайную храбрость, воспользовавшись замешательством немцев. Я думаю, что это был человек несгибаемой воли, преданный своему долгу, земле и Родине. И стремившийся любыми способами освободить родную землю от фашистских захватчиков», — резюмировал Мелконов.