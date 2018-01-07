Небесный тихоход: 90 лет назад состоялся первый полёт легендарного кукурузника

7 января исполняется 90 лет знаменитому небесному тихоходу — многоцелевому биплану У-2 (По-2). Самолёт активно использовался во времена Великой Отечественной войны в качестве ночного бомбардировщика, а в мирное время — для сельскохозяйственных работ, за что получил название «кукурузник». О том, какую роль в развитии российской авиации сыграл У-2 и почему сегодня страна нуждается в таком же доступном и недорогом самолёте, — в материале RT.

7 января 1928 года состоялся первый полёт многоцелевого биплана У-2, получившего впоследствии неофициальное название «кукурузник». Первые испытательные полёты осуществил пилот Михаил Громов.

Самолёт был создан под руководством легендарного конструктора Николая Николаевича Поликарпова — одного из основоположников отечественного самолётостроения.

У-2 (учебный второй. — RT), переименованный в 1944 году в честь своего создателя в По-2, выпускался вплоть до 1953 года. Всего было построено 33 тыс. машин — биплан стал одним из самых массовых самолётов в мире. По этому показателю У-2 опережают только американский лёгкий самолёт «Сессна-172 Скайхок», производство которого после перерыва было восстановлено в конце 1990-х, советский штурмовик Ил-2 и германский фронтовой истребитель «Мессершмитт» Bf.109. К примеру, известно, что к 1943 году численность авиаполков, укомплектованных У-2, достигла семи десятков.

Авиаконструктор Николай Поликарпов

© Wikimedia Commons

Недостатка в пилотах тоже не было: до войны в стране под эгидой Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) была развёрнута целая сеть аэроклубов и широкая общественная кампания по приобщению молодёжи к авиаспорту. Чаще всего обучение проходило именно на неприхотливом У-2. Всего к началу войны лётному делу были обучены порядка 50 тысяч человек.

Хотя изначально У-2 планировался как учебный самолёт, машина оказалась столь функциональной, что снискала широкую славу в качестве боевого бомбардировщика в годы Второй мировой войны.

Ночной дозор

Во время войны самолёт не раз модернизировался для расширения областей применения. В частности, был выпущен У-2ЛШ — лёгкий штурмовик, вооружённый пулемётом ШКАС и способный нести бомбы массой 120 кг. Однако главным предназначением биплана была разведка и связь. Для связи был построен У-2ВС — основной самолёт связистов. Применялся У-2 и для эвакуации раненых. Под эти задачи были созданы модификации С-1, С-2 и С-3.

Самолёт оказался незаменим для связи с партизанами и доставки им медикаментов и оружия благодаря своей способности взлетать с практически любой площадки.

Именно У-2 вывозили детей из зоны карательной операции «Зимнее волшебство», проводимой на севере Белоруссии и в Псковской области прибалтийскими и украинскими коллаборационистами под руководством обергруппенфюрера СС Фридриха Еккельна. Тогда карателями были убиты тысячи мирных жителей, включая стариков и детей, многие из них были сожжены заживо. Выживших угнали в Саласпилсский концлагерь.

Одно из главных достоинств У-2 — дешевизна производства, простота ремонта и эксплуатации. Эти качества были незаменимы в условиях масштабной войны и даже нашли отражение в песне «Служили три пилота».

Тихоходность У-2 также сослужила свою службу. Напомним, максимальная скорость самолёта составляла всего 150 км/ч. Благодаря этому бипланы могли передвигаться на сверхмалой высоте, не попадая в поле зрения ПВО противника. Вес пустого самолёта составлял порядка 600 кг, гружёный снарядами биплан весил до 1400 кг. У-2 мог развивать скорость до 130—150 км/ч, потолок полёта составлял 3,8 км.

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«Самолёт По-2 — лёгкий матерчатый двухместный биплан далеко довоенной постройки, — отметил в интервью RT главный редактор портала Аviaru.net Роман Гусаров. — Нужно отметить, что он устарел уже к моменту начала Великой Отечественной войны. Сначала он использовался как учебный, а также для доставки почты. В качестве ночного бомбардировщика самолёт стали использовать, потому что он мог планировать и бесшумно подлетать к целям. Второй пилот в это время вручную сбрасывал бомбы. Главным его преимуществом была дешевизна и простота эксплуатации».

В основном У-2 использовались для ночных бомбардировок: днём самолёты становились слишком уязвимы. Зато по ночам «швейные машинки» (так их назвали немцы) разворачивали бурную активность. Именно на У-2 совершались «беспокоящие налёты», доставившие немало хлопот противнику.

Самолёт нёс на борту преимущественно осколочные малые бомбы и пулемёт, над немецкими позициями пилот сбрасывал снаряды и поражал из пулемёта все движущиеся объекты. Часто У-2 подбирался к цели бесшумно, выключив двигатели.

Хотя сбрасываемые У-2 бомбы не приводили к масштабным разрушениям, постоянные авианалёты подтачивали моральный дух солдат противника.

«Эти самолеты не дают нам жить, мы не можем зажечь огонь ни в печке, ни в маленьком костре: экипажи У-2 тут же обнаруживают их и сбрасывают бомбы. Они находят нас постоянно, поэтому мы должны всю ночь сидеть в траншеях, чтобы избежать потерь», — так отзывались о работе У-2 немецкие пехотинцы.

Многие советские лётчицы воевали в годы Великой Отечественной именно на У-2. К примеру, именно этими самолётами был укомплектован знаменитый 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк под командованием Евдокии Бершанской. Полк был полностью женским, включая техников и штурманов. За боевые заслуги полк удостоился в 1943 году звания гвардейского и был переименован в 46-й гвардейский Таманский ночной бомбардировочный полк.

«Ночные ведьмы» из женского авиационного полка

© Минобороны России

Немцы же прозвали формирование «ночными ведьмами»: полк совершал вылеты только по ночам. Известно, что до 1943 года лётчицы не брали с собой парашюты, предпочитая взять на борт дополнительные снаряды.

Но 1 августа 1943 года взбешённое постоянными атаками У-2 немецкое командование бросило на лётчиц ночные истребители Messerschmitt Bf.110. Немецкий ас, кавалер Рыцарского креста Железного креста Йозеф Коциок подбил тогда три советских самолёта. За годы Великой Отечественной войны десятки советских лётчиков, воевавших на У-2, удостоились звания Героя Советского Союза.

У-2 и его пилотам посвящено множество фильмов и песен: «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики» и другие.

Спорт — в массы

Однако у легендарного У-2 (По-2) не только героическое боевое прошлое, но и заслуги перед народным хозяйством. Ещё до войны самолёт активно применялся в агросекторе для распыления химикатов и аэросева. Для этих целей была построена модификация У-2АП.

Кроме того, биплан использовался для борьбы с вредителями: саранчой, малярийными комарами, наносившими серьёзный ущерб людям и сельскохозяйственным угодьям. После войны на сельхозработы были направлены многие боевые бипланы, переделанные под мирные цели. Именно тогда самолёт и получил своё название «кукурузник».

Впрочем, военная «карьера» У-2 продолжилась и в последующие годы: тактику советских ночных бомбардировок в 1950-х годах переняли северокорейские военные.

В СССР же самолёты стали важным компонентом системы регионального авиасообщения, значение которого в отечественных условиях сложно переоценить.

В СССР действовала целая сеть регулярных пассажирских перевозок, в которых использовалась малая авиация, включая кукурузники. Самолёты могли добираться до самых отдалённых районов. Кроме того, такие авиалинии позволяли соединять регионы, минуя крупные авиаузлы.

Преемником По-2 стал ещё один популярнейший многоцелевой лёгкий биплан — Ан-2, запущенный в производство уже после войны. В 1950-х годах По-2 начал постепенно выводиться из эксплуатации, в 1953 году серийное производство машины было остановлено.

Советский плакат «Комсомолец, на самолёт»

По мнению абсолютной чемпионки мира по высшему пилотажу, лётчика-инструктора первого класса ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» Светланы Капаниной, сегодня Россия нуждается в таком же доступном и демократичном самолёте, каким был в своё время У-2.

«К сожалению, на сегодняшний день у нас в стране почти не производятся доступные малые самолёты, не говоря о спортивных. Аналогом У-2 долгое время был учебно-тренировочный самолёт Як-52. Ещё эксплуатируются остатки самолётов «Сухого» — Су-26 и Су-31, но они сейчас тоже не производятся, — отметила Капанина в интервью RT. — Сейчас, к сожалению, выпуск малых спортивных самолётов закрыт, и, соответственно, нет поддержки молодёжного авиаспорта. Поэтому сегодня не летают не только женщины, но и мужчины. Если взять нашу команду, то её средний возраст уже под 50 лет, а молодёжи нет».

По словам эксперта, в советское время, после войны, очень много женщин занимались пилотажем. Сегодня же молодёжный авиационный спорт нуждается в государственной поддержке, и выпуск столь же демократичного самолёта, каким был У-2, может стать ключевым шагом в этом направлении.

«Для этого необходимо либо восстановить производство прежних моделей, либо создать новые машины. Также важна доступность спорта. На первом этапе такие занятия должны быть бесплатными. В этом случае мы получим большое преимущество в масштабах страны: если вложиться в молодёжь, в результате получим уже хотя бы на четверть готовых специалистов, которые придут в авиационные училища, как военные, так и гражданские. России нужны и пилоты-любители, потому что при наших расстояниях сложно переоценить роль авиатранспорта. Мы должны летать», — подвела итог Светлана Капанина.