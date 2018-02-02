Герои Сталинграда: Минобороны опубликовало документы о подвигах защитников города

Минобороны РФ опубликовало уникальные документы, демонстрирующие мужество и профессионализм советских военнослужащих в Сталинградской битве. В частности, описываются подвиги шести Героев Советского Союза, среди которых знаменитый снайпер — младший лейтенант Василий Зайцев и пулемётчик гвардии сержант Яков Павлов. Также военное ведомство рассекретило донесение генерал-полковника Константина Рокоссовского о пленении фельдмаршала Фридриха Паулюса, который командовал воевавшей под Сталинградом 6-й армией.

В честь празднования 75-летия годовщины разгрома немецких войск под Сталинградом Минобороны РФ опубликовало несколько архивных документов, посвящённых выдающимся защитникам города на Волге. Речь идёт о наградных листах на присвоение звания Героя Советского Союза.

«Уничтожил 225 немецких солдат»

В одном из документов подробно описываются подвиги двух легендарных военнослужащих — известного во всём мире снайпера младшего лейтенанта Василия Зайцева и командира пулемётного отделения гвардии сержанта Якова Павлова, который руководил обороной стратегически важного четырёхэтажного здания в самом центре Сталинграда.

«За период с 10 октября по 17 декабря 1942 года в уличных боях за Сталинград снайпер Василий Зайцев уничтожил 225 немецких солдат и офицеров. Участвуя в оборонительных и наступательных боях, он ежедневно увеличивал свой счёт. Непосредственно на краю обороны Зайцев обучал снайперскому делу бойцов и командиров. В результате... Зайцев подготовил 28 отличных снайперов», — говорится в документе.

За годы войны четыре лучших ученика Зайцева ликвидировали 253 оккупанта. В общей сложности сражавшиеся в Сталинграде снайперы 1047-го полка 62-й армии (где служил Зайцев) уничтожили 1106 гитлеровских солдат и офицеров.

Указ о награждении Зайцева Золотой Звездой вышел 22 февраля 1943 года.

Герой Советского Союза сержант Яков Павлов на фоне разрушенного дома

РИА Новости

© Георгий Зельма

В наградном листе Якова Павлова сообщается, что его отделению было поручено выбить нацистов из дома на площади 9 января (сейчас это площадь Ленина. — RT), откуда они обстреливали переправу через Волгу. На выполнение столь сложного задания гвардии сержант взял с собой всего лишь трёх бойцов.

«Немцы по ним открыли ураганный огонь, но смельчаки были уже у стен дома. Ворвавшись в дом, Павлов оставил одного бойца у подъезда, а с другим стал осматривать комнаты первого этажа. В одной из них сержант обнаружил группу немцев в количестве 8 человек. Осторожно подкравшись к комнате, советские солдаты забросали её гранатами», — описывается бой в наградном листе.

Затем Павлов убил из автомата семь солдат вермахта, которые находились в другой комнате здания. Через некоторое время небольшая группа советских военнослужащих полностью зачистила дом. Красноармейцы заняли круговую оборону, установив на трёх сторонах здания трофейные пулемёты.

Вскоре «павловцы» получили подкрепление из миномётчиков, пулемётчиков и бойцов, вооружённых противотанковыми ружьями. Общая численность обороняющихся в разгар боёв составляла около двух десятков человек.

Защитники дома вели бои на протяжении 30 суток, отразив 40 атак. В документе указано, что за месяц бойцы Павлова уничтожили несколько сотен атаковавших их фашистов. 25 декабря 1942 года командир получил ранение и был эвакуирован в госпиталь, но его бойцы удерживали дом до полной ликвидации окружённой группировки вермахта.

В документе сообщается, что трудящиеся Сталинграда одними из первых восстановили здание, которое героически обороняла горстка смельчаков во главе с гвардии сержантом, и назвали его Домом Павлова.

«Обрушивал всю силу огня»

В успехе Красной армии под Сталинградом далеко не последнюю роль сыграла советская авиация. Самолёты бомбили передовые и тыловые позиции вермахта, а также действовали в составе сил ПВО, противодействуя немецким бомбардировщикам и штурмовикам.

4 сентября 1942 года за отличное выполнение боевых задач, мужество и отвагу к званию Героя Советского Союза посмертно был представлен заместитель командира эскадрильи 686-го штурмового авиационного полка старший лейтенант Николай Кочетков. Из наградного листа следует, что лётчик погиб 3 сентября «в борьбе против немецкого фашизма».

Военный лётчик, Герой Советского Союза Николай Кочетков

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5 ноября 1942 года Кочеткову была присвоена Золотая Звезда Героя посмертно, однако, как выяснилось позже, советский ас не погиб. 3 сентября старший лейтенант успел катапультироваться и оказался на вражеской территории. В конце октября Кочеткову удалось выбраться из плена. После установления личности и обстоятельств аварии герой получил заслуженную награду.

Кочетков является одним из самых талантливых командиров штурмовой авиации СССР в период Великой Отечественной войны. На Сталинградском фронте он воевал с 7 августа 1942 года, успев совершить 22 успешных боевых вылета в составе группы от 6 до 10 самолётов.

В наградном листе говорится, что вместе с товарищами Кочетков уничтожил 127 танков, 366 автомашин, 3120 солдат и офицеров противника. Также советские лётчики подавили огонь шести зенитных батарей, трёх пушечных и шести миномётных батарей. Лётчики создали 38 очагов пожара в районах скопления живой силы и бронетехники вермахта.

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30 августа 1942 года Кочетков сбил немецкий самолёт Ме-110, а 1 сентября будущий Герой СССР едва сам не стал жертвой вражеского огня. Ил-2, за штурвалом которого находился советский ас, получил повреждение в моторном отсеке. Однако Кочетков не прекратил атаку, и, отбомбившись, даже сумел сбить немецкий многоцелевой самолёт Ю-88.

«Несмотря на повреждение (была пробита бронь, разбит масляный бак), тов. Кочетков успешно выполнил боевое задание и произвёл посадку на своём аэродроме. Являясь ведущим в групповых налётах, тов. Кочетков всегда выходил точно на цель, точно выводил своих ведомых на цель и обрушивал всю силу огня на самые важные цели противника, в самую гущу скопления войск, делая над целью по 2—4 захода», — сообщается в наградном листе.

В 1943 году Кочеткова отправили заниматься инструктажем курсантов в тыл, а в феврале 1944 года героя СССР вернули на фронт. В общей сложности ас совершил 101 боевой вылет. После войны Кочетков продолжил карьеру в советских ВВС, дослужившись до полковника. Герой Советского Союза умер 27 августа 2016 года в подмосковном Жуковском.

От Рокоссовского в Ставку

Одним из значимых символов победы в Сталинградской битве является пленение фельдмаршала Фридриха Паулюса — одного из авторов плана «Барбаросса» (оккупация СССР). Впоследствии гитлеровский военачальник стал одним из союзников Москвы. В частности, во время Нюрнбергского трибунала он дал показания против главных военных преступников Третьего рейха.

Командующий 6-й армией фельдмаршал Фридрих Паулюс

globallookpress.com

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В январе 1943 года сталинградская группировка вермахта находилась в критическом положении. Сопротивление немцев было практически подавлено, за исключением северной группировки войск под командованием генерал-полковника Карла Штреккера. Паулюс скрывался от советских войск в подвале центрального городского универмага. Минобороны РФ опубликовало написанный от руки текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку Верховного главнокомандования по поводу пленения Паулюса.

Согласно документу, фельдмаршала и сотрудников штаба 6-й армии взяли в плен 31 января и в 15:00 того же дня доставили в штаб 64-й армии. Затем Паулюса перевезли в штаб Донского фронта (хутор Медведев, Иловлинский район Волгоградской области), а позднее Паулюс стал одним из козырей Советского Союза во время суда над нацистами.