«За Волгой земли нет»: 75 лет назад советские войска завершили разгром гитлеровской армии под Сталинградом

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, ставшая самым грандиозным сражением Великой Отечественной войны. 75 лет назад советские войска завершили разгром группировки вермахта. В 200-дневных боях за город красноармейцы уничтожили 900 тыс. гитлеровцев. Для нашего народа Сталинград стал символом воинской славы, а для Германии — синонимом поражения. Победа на Волге позволила Красной армии перехватить инициативу на фронте и начать крупномасштабное наступление, которое завершилось взятием Берлина. Как проходила битва за Сталинград — в материале RT.

«Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск», — так охарактеризовал разгром вермахта в битве на Волге немецкий генерал Зигфрид Вестфаль.

2 февраля 1943 года гитлеровская армия потерпела крупнейшее поражение во Второй мировой войне, потеряв свыше 900 тыс. человек. Катастрофа под Сталинградом оставила неизгладимый отпечаток в памяти немецкого народа. Впервые лучшие силы вермахта попали в капкан, из которого не смогли выбраться.

Гитлер стремился скрыть от граждан ситуацию на юге России. Нацистская пропаганда не показывала длинные вереницы пленных солдат и офицеров. Поражение на берегах Волги преподносилось как самопожертвование и подвиг, который был совершён, несмотря на дефицит продовольствия и боеприпасов. Но в реальности сопротивление немцев было бессмысленным.

Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) взяла в плен 91 тыс. гитлеровцев, в том числе 2,5 тыс. офицеров и 24 генерала. 6-я армия вермахта была полностью разгромлена, а её командующий фельдмаршал Фридрих Паулюс сдался советским войскам, согласившись на сотрудничество.

Сталинградский фронт

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года, когда части вермахта перешли реку Чир. Сражение за город на Волге происходило в три этапа: бои на дальних подступах к Сталинграду (17 июля — 12 сентября 1942 года), оборонительные действия по удержанию города (13 сентября — 18 ноября 1942 года) и контрнаступление советских войск в рамках операции «Уран» (19 ноября 1942 года — 2 февраля 1943 года).

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Сталинградский фронт постоянно менялся. По данным Научно-исследовательского института Военной академии Генерального штаба ВС РФ, бои развернулись на площади в 100 тыс. кв. км, а протяжённость линии фронта составляла от 400 до 850 км. На разных этапах битвы в боевых действиях принимали участие свыше 2,1 млн человек. Российские исследователи считают, что история не знала более масштабного и ожесточённого сражения.

После неудачи под Москвой Гитлер был вынужден поменять план войны с СССР. 5 апреля 1942 года он принял директиву №41, которая предусматривала нанесение главного удара по югу РСФСР.

23 июля 1942 года группа армий «Юг» была разделена на две группы — А и В. В задачи последней входил захват Сталинграда, как важной транспортной артерии и одного из ключевых промышленных узлов. Немцы намеревались выйти к Астрахани и таким образом полностью парализовать движение советского транспорта по Волге, отрезав Кавказ и донские земли от Центральной России.

В группу армий В входили 2-я и 6-я немецкие армии, 4-я танковая немецкая армия, 8-я итальянская и 2-я венгерская армии. Главная роль в битве за Сталинград отводилась 6-й армии под командованием генерала Фридриха Паулюса.

Гитлер был уверен, что захват города на Волге обойдётся без тяжёлых боёв. Поэтому в первой половине июля 1942 года 6-я армия была сокращена почти на треть — с 20 до 14 дивизий. Тем не менее группировка Паулюса представляла собой мощную силу — 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и миномётов, 500 танков, 1,2 тыс. самолётов.

12 июля Ставка Верховного Главнокомандования создала Сталинградский фронт, выделив на оборонительные бои на первый взгляд весьма внушительные силы — шесть сухопутных армий (28-я, 38-я и 57-я, 62-я, 63-я и 64-я) и две воздушные армии (21-я и 8-я).

Однако эти соединения понесли большие потери и были плохо укомплектованы. В реальности противнику противостояли 166 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и миномётов, 400 танков, около 800 самолётов. Общее руководство Сталинградским фронтом осуществлял генерал армии Георгий Жуков.

Основную тяжесть вражеского удара приняли части 62-й армии, которой с 10 сентября командовал генерал-лейтенант Василий Чуйков, и 64-й армии под руководством генерал-лейтенанта Михаила Шумилова.

«За каждый дом, цех, стену»

30 июля 1942 года к наступающей на Сталинград 6-й армии присоединилась 4-я танковая армия. Это позволило гитлеровцам вплотную приблизиться к городу. 23 августа авиация вермахта уничтожила около 90% строений Сталинграда, нарушила телефонную и телеграфную связь. В этот же день в окрестностях города была впервые прорвана оборонительная линия.

«Утро незабываемого трагического 23 августа застало меня в войсках 62-й армии. В этот день фашистским войскам удалось своими танковыми частями выйти к Волге и отрезать 62-ю армию от основных сил Сталинградского фронта», — вспоминал маршал Александр Василевский.

Советские войска оказывали ожесточённое сопротивление. С 18 августа по 12 сентября советские ПВО сбили более 600 самолётов противника. В первой декаде сентября вермахт потерял 24 тыс. человек, 500 танков и 185 орудий. Героические усилия РККА сорвали план молниеносного захвата Сталинграда.

Советские солдаты ведут бой из окопа в Сталинграде

© Гергий Зельма / РИА Новости

Однако Гитлер распорядился нарастить наступающие силы. В середине сентября, когда начались бои в черте города, противник превосходил соединения 62-й и 64-й армий в 1,5–2 раза. Группировка немцев, итальянцев, румын и венгров насчитывала 50 дивизий. Авиация вермахта по-прежнему господствовала в воздухе. В день немецкие лётчики совершали от 1,5 до 2 тыс. вылетов.

С 23 июля по 1 октября Ставка перебросила на помощь обороняющимся силам 55 стрелковых дивизий, 9 стрелковых и 30 танковых бригад, а также 7 танковых корпусов.

В результате после прорыва обороны вражеские части увязли в городских боях, где тяжёлая техника теряла преимущество. Почти каждое разрушенное бомбёжкой здание города советские войска превратили в крепость. Наиболее известные подвиги солдат РККА связаны с обороной Дома Павлова и мельницы Гергардта. После сражения руины этих зданий были сохранены, как напоминание потомкам о героизме советских войск.

Надписи на стене Дома Павлова в Сталинграде: «Мать Родина! Здесь героически сражались с врагом гвардейцы Родимцева: Илья Воронов, Павел Демченко, Алексей Аникин, Павел Довисенко» и «Этот дом отстоял гвардии сержант Яков Федотович Павлов». 1943 год.

© Александр Капустянский / РИА Новости

«За каждый дом, цех, водонапорную башню, насыпь, стену, подвал и наконец за каждую кучу мусора велась ожесточённая борьба. … Расстояние между нашими войсками и противником было предельно малым. Несмотря на массированные действия авиации и артиллерии, выйти из района ближнего боя было невозможно. Русские превосходили немцев в отношении местности и маскировки и были опытнее в баррикадных боях за отдельными домами: они заняли прочную оборону», — писал в мемуарах немецкий генерал Ганс Дёрр.

Сталинградский котёл

Главная цель РККА состояла в том, чтобы не допустить врага к Волге.

«Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!» — говорил знаменитый снайпер Василий Зайцев, уничтоживший в Сталинградской битве 242 оккупанта.

В октябре глубина обороны советских войск порой составляла не более 200 м от кромки воды. Вермахт смог овладеть пятью из семи районов города, но его центральная часть оказалась неприступной. Гитлер требовал от Паулюса скорейшего захвата всего Сталинграда.

11 ноября вермахт предпринял четвёртый массированный штурм центра Сталинграда. В тот момент гарнизон города насчитывал лишь 47 тыс. красноармейцев при 800 орудиях и 19 танках. Кроме того, обороняющиеся были расчленены на три группировки.

Однако по противнику, рассчитывавшему на скорую победу, был нанесён сокрушительный удар. Советская разведка смогла перехитрить немецкое командование, незаметно сосредоточив резервы вблизи Сталинграда. 19 ноября РККА начала контрнаступление в рамках операции «Уран», а 23 ноября взяла группировку Паулюса в котёл.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии в рамках операции «Уран»

globallookpress.com

© DPA

«Первыми заиграли «катюши». За ними начали свою работу артиллерия и минометы. Трудно передать словами те чувства, которые испытываешь, вслушиваясь в многоголосый хор перед началом наступления, но главное в них — это гордость за мощь родной страны и вера в победу. Ещё вчера мы, крепко стиснув зубы, говорили себе: «Ни шагу назад!», а сегодня Родина приказала нам идти вперёд», — вспоминал генерал-полковник Андрей Ерёменко.

Успех был ошеломительным и неожиданным даже для победителей. Советская разведка доложила Ставке, что в окружении находятся 22 дивизии, то есть 75–80 тыс. человек. В реальности в капкане оказались около 300 тыс. солдат и офицеров противника. Впервые в окружение попала столь крупная группировка вермахта.

В морозную русскую зиму армия Паулюса, румынские, итальянские и венгерские части были отрезаны от снабжения. Единственным источником продовольствия были транспортные самолёты вермахта. Однако прокормить 300-тысячную группировку силами авиации было невозможно.

Ежесуточные пайки военнослужащих вермахта в конце декабря 1942 года были сокращены до 50 грамм хлеба и 12 граммов сала. От голода страдал и сам Паулюс. Его болезненная худоба видна на кадрах допроса после пленения в подвале здания центрального универмага, где он скрывался до 31 января 1943 года.

Командующий 6-й армией фельдмаршал Фридрих Паулюс, взятый в плен советскими войсками

© Георгий Липскеров / РИА Новости

«Шестая армия была обречена, и теперь уже ничто не могло спасти Паулюса. Даже если бы каким-то чудом и удалось добиться у Гитлера согласия на попытку прорваться из окружения, измученные и полуголодные войска не сумели бы разорвать кольцо русских, у них не было бы транспортных средств, чтобы отступить к Ростову по покрытой ледяной коркой степи», — описывал масштабы поражения немецкий генерал Фридрих Меллентин.

«Сталинград остался советским»

Ликвидация Сталинградского котла была возложена на части Донского фронта под командованием генерала-полковника Константина Рокоссовского. В первой половине января 1943 года группировка противника насчитывала 250 тыс. человек. Наступающие силы выглядели скромнее — 212 тыс. человек.

Однако на тот момент сопротивление уже потеряло смысл. К Паулюсу безуспешно пытались прорваться танковые соединения вермахта, задействованные в боях на Северном Кавказе. Как полагают историки, в конце декабря 1942 года гитлеровское командование окончательно осознало, что сжимающиеся на горле 6-й армии тиски уже не разжать.

«На южном, северном и западном фронтах отмечены явления разложения дисциплины. Единое управление войсками невозможно... 18 тысячам раненых не оказывается самая элементарная медицинская помощь... Фронт разорван, дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа неизбежна. Для спасения ещё оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию», — доносил Паулюс Гитлеру 24 января.

Однако фюрер требовал продолжать сопротивление, рассчитывая, что немецкая пропаганда будет героизировать подвиг 6-й армии. Чтобы морально поддержать Паулюса, 15 января он наградил его Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, а 30 января назначил фельдмаршалом. Но на следующий день, 31 января, Паулюс решил сдаться советским войскам.

Боевые действия были полностью прекращены 2 февраля. Самое яростное сопротивление оказывали пехотные части генерала Карла Штреккера, выполнявшие приказ Гитлера сражаться до последнего патрона. Но после мощного артиллерийского удара, 40-тысячная группировка Штреккера решила сложить оружие.

«Сопротивление было бессмысленным. Гитлер целенаправленно принёс в жертву немецких солдат и военнослужащих союзных армий. Фюрер пытался сделать из них героев, но в итоге он подорвал доверие к своей фигуре. Сталинград, который он клятвенно обещался взять, остался советским, а Германия до сих вспоминает о чудовищном количестве погибших немцев», — заявил в беседе с RT председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

При этом эксперт отметил, что разгром окружённой группировки стал непростым испытанием для Красной армии. Советскому командованию пришлось рисковать, привлекая резервы с кавказского направления для противодействия танковым армадам Эриха Манштейна и Германа Гота, пытавшимся прорваться к Паулюсу. Кроме того, как полагает Мягков, Ставке «приходилось держать в голове опасность очередного немецкого наступления на Москву».

«Россию никогда не уничтожить»

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Контрнаступление советских войск под Сталинградом стало важнейшим стратегическим успехом РККА с начала Великой Отечественной войны. Кроме того, оно имело колоссальное геополитическое значение. Германия и её союзники осознали, что столкнулись с силой, которую невозможно победить.

Узнав о начале операции «Уран», итальянский лидер Бенито Муссолини призвал Гитлера заключить сепаратный мир с Москвой.

«Россию никогда не уничтожить. Её защита в её масштабе. Её территория столь огромна, что её нельзя ни завоевать, ни удержать. Русская глава закончена. Надо заключить мир со Сталиным», — заявил Муссолини.

Мягков считает, что после победы в Сталинградской битве стратегическая инициатива во Второй мировой войне перешла к Москве. По его словам, после февраля 1943 года наиболее разумные генералы вермахта всерьёз заговорили о бессмысленности «военной кампании против большевиков». Италия попросила мира, а Турция и Япония окончательно отказались вступать в войну с СССР.

«Сталинградская битва имела огромный морально-психологический эффект. Для немцев это была катастрофа — настоящий ад, развенчание веры в непобедимость вермахта. В немецком обществе поселилось сомнение в особой миссии Третьего рейха, а в стане союзников Германии стало царить недоверие к политике, которую проводит Гитлер», — констатировал Мягков.

Собеседник RT полагает, что успех под Сталинградом позволил СССР стать ведущей державой в деле мировой борьбы с нацизмом. Международный престиж Москвы значительно вырос. США и Великобритания начали видеть в Советском Союзе не жертву Гитлера, а победителя, способного объединить вокруг себя антифашистские силы.

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, 1968 год

РИА Новости

«Неслучайно в 1943 году произошёл всплеск сопротивления по всей Европе. Разгром группировки под Сталинградом стал смертельной раной, нанесённой гитлеровскому рейху. Конечно, нацистский зверь был по-прежнему очень силён, но всему миру стало понятно, что дни его сочтены. Советский Союз не ослабит хватку и добьёт вермахт в его логове», — резюмировал Мягков.