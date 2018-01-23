«Не должна выходить в России»: у комедии «Смерть Сталина» отозвали прокатное удостоверение

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», которая должна была выйти на экраны кинотеатров 25 января. В департаменте кинематографии сообщили, что основание для отзыва — наличие в картине информации, распространение которой запрещено на территории страны. Ранее стало известно, что в Минкультуры прошёл показ киноленты. По его итогам фильм раскритиковали члены Общественного совета. О ситуации вокруг выхода фильма — в материале RT.

Во вторник, 23 января, стало известно, что Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у комедии британского режиссёра Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», которая должна была выйти на экраны кинотеатров 25 января.

Как сообщила ТАСС и.о. директора департамента кинематографии Ольга Любимова, основанием для отзыва является подпункт одного из правил, относящихся к выдаче прокатных удостоверений. Согласно этому подпункту, прокатное удостоверение может быть отозвано при выявлении во время публичной демонстрации фильма «материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Прокатное удостоверение должно быть возвращено в Минкультуры организацией-прокатчиком по истечении 30 рабочих дней после отзыва.

Письмо Мединскому

19 января группа юристов Министерства культуры отправила главе ведомства Владимиру Мединскому обращение с просьбой отозвать прокатное удостоверение у «Смерти Сталина». Как сообщает ТАСС, авторы письма полагают, что картина содержит информацию, распространение которой запрещено российским законодательством.

«Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», — говорится в тексте документа.

Кроме того, по словам авторов обращения, в фильме искажены образы некоторых героев, например, маршала Георгия Жукова.

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«Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение», — отмечается в тексте.

«Образчик идеологической борьбы»

После обращения юристов был организован общественный просмотр картины. В нём приняли участие режиссёры, члены Общественного совета и парламентарии.

По итогам просмотра председатель Общественного совета Юрий Поляков рассказал РИА Новости, что совет направит письмо Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения.

«Всё обсуждалось в одном ключе, ни один человек не высказался в поддержку фильма… Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма. Насколько я знаю, готовится письмо в Минкультуры с просьбой приостановить прокатное удостоверение. Я думаю, потом также будет обращение в суд», — рассказал он.

В беседе с ТАСС Поляков подчеркнул, что «Смерть Сталина» оскорбляет гражданские и национальные чувства россиян.

«Ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения. Все говорили, что с профессиональной точки зрения это очень плохой фильм, абсолютно лживый. Это образчик идеологической борьбы с нашей страной. Это было единодушное мнение», — добавил председатель совета.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, которая также присутствовала на показе, отметила, что работа Ианнуччи — элемент информационной войны и создана с целью оскорбления россиян.

«Цензура — это запрещение до, а тут мы усматриваем элементы нарушения законодательства, поэтому просим приостановить действие (прокатного удостоверения. — RT)», — заявила она РИА Новости.

Реакция в КПРФ

Против проката «Смерти Сталина» неоднократно выступали в КПРФ. В частности, релизом картины были недовольны руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко и зампред ЦК Юрий Афонин.

«Перенос — это правильно, но я считаю, что вообще в прокат этот фильм не должен выходить в России. Я не очень представляю, чтобы в той же Германии или в США вышел в широкий прокат российский фильм, говорящий о каких-то исторических моментах… в нашей трактовке», — сказал Афонин РИА Новости.

О своих впечатлениях от просмотра фильма RT также рассказал коммунист, первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

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«Мой отец потерял ногу под Сталинградом. Моя мать там тяжело ранена. Второго числа у нас юбилей Сталинградской битвы. Мне кажется, выход этого фильма крайне неуместен в это время. Более того, возникает вопрос, кому в голову вообще пришла эта идея. Сталина можно ругать по-всякому — как угодно. И так, и сяк, и за это, и за это. Кроме одного: он выиграл войну. Поэтому мне кажется, что это неуместно, и я против того, чтобы его (фильм. — RT) показывали вообще. Это моё личное мнение», — сказал он.

Бортко подчеркнул, что ушёл через пятнадцать минут после начала просмотра.

Тоталитарная комедия в вольной трактовке

За основу сценария «Смерти Сталина» взяты комиксы художников Фабьен Нури и Тьерри Робин «Смерть Сталина» и «Часть вторая — похороны». Картина повествует о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти генерального секретаря в 1953 году. Создатели картины называют её «тоталитарной комедией в вольной трактовке».

Режиссёром фильма выступил британский сатирик Армандо Ианнуччи, («В петле», «Вице-президент», «Гуща событий»). Роли в фильме исполнили Стив Бушеми (Никита Хрущёв), Джеффри Тэмбор (Георгий Маленков), Джейсон Айзекс (Георгий Жуков), Майкл Пэйлин (Вячеслав Молотов) и Ольга Куриленко (Мария Юдина).

Помимо тем борьбы за власть и высмеивания поведения стоящих во главе государства деятелей, Ианнуччи также попытался отразить общественно-политическую ситуацию того времени и сделал объектом сатиры массовые репрессии.

Подробнее о содержании фильма «Смерть Сталина» — в материале RT.