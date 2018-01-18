«День великого торжества»: как была прорвана блокада Ленинграда

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Долгожданная победа пришла в ходе операции «Искра», которая началась 12 января. Красной армии, наступавшей вдоль берега Ладожского озера, удалось пробить в немецкой обороне коридор шириной около 10 км. Это позволило возобновить снабжение города. Полностью блокада была снята 27 января 1944 года. Как выживал и боролся осаждённый Ленинград — в материале RT.

В плотном кольце

В июле 1941 года немецкие войска вступили на территорию Ленинградской области. К концу августа гитлеровцы заняли город Тосно, в 50 км от Ленинграда. Красная армия вела ожесточённые бои, но противник продолжал стягивать кольцо вокруг северной столицы.

В складывающейся обстановке Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР Иосиф Сталин направил телеграмму находящемуся в то время в Ленинграде члену ГКО Вячеславу Молотову:

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«Только что сообщили, что Тосно взято противником. Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? Они даже не сообщают о мерах, какие они думают предпринять против такой опасности. Они заняты исканием новых рубежей отступления, в этом они видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? В Ленинграде имеется теперь много танков, авиации, эресы (реактивные снаряды — RT). Почему такие важные технические средства не действуют на участке Любань — Тосно? ... Не кажется ли тебе, что кто-то нарочно открывает немцам дорогу на этом решающем участке? ... Чем, собственно, занят Ворошилов и в чём выражается его помощь Ленинграду? Я пишу об этом, так как очень встревожен непонятным для меня бездействием ленинградского командования ...».

Молотов ответил на телеграмму следующее: «1. По приезде в Ленинград на совещании с Ворошиловым, Ждановым и членами Военного совета Ленинградского фронта, секретарями обкома и горкома подвергли резкой критике ошибки, допущенные Ворошиловым и Ждановым… 2. В течение первого дня при помощи приехавших с нами товарищей мы занимались приведением в ясность дел в отношении имеющихся здесь артиллерии и авиации, возможной помощи со стороны моряков, особенно по морской артиллерии, вопросам эвакуации, выселения 91 тысячи финнов и 5 тысяч немцев, а также вопросами продовольственного снабжения Ленинграда».

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По мнению историков, оснований обвинять Ворошилова в измене нет. В июле и первой половине августа 1941 года, будучи главнокомандующим войсками Северо-Западного направления, Ворошилов провёл несколько успешных контрударов, регулярно выезжал на фронт. Причины, по которым один из первых маршалов СССР неожиданно потерял контроль над ситуацией, остаются до сих пор неясными, считают эксперты. 11 сентября Ворошилова отстранили с поста командующего Северо-Западным направлением и Ленинградским фронтом. Новым командующим стал Георгий Жуков.

2 сентября немцы перерезали последнюю железную дорогу, соединявшую город с «большой землёй». Плотное вражеское кольцо вокруг Ленинграда замкнулось 8 сентября 1941 года. Теперь связь с северной столицей можно было поддерживать только по Ладожскому озеру и по воздуху.

В первые дни ленинградцам о блокаде ничего не сообщали. Более того, об осадном положении города местное командование решило не докладывать и в Ставку, надеясь в течение двух недель прорвать блокаду.

Газета «Ленинградская правда» опубликовала 13 сентября сообщение руководителя Совинформбюро Лозовского: «Утверждение немцев, что им удалось перерезать все железные дороги, связывающие Ленинград с Советским Союзом, является обычным для немецкого командования преувеличением».

О блокаде ленинградцы узнали только в начале 1942 года, когда из города начали массово эвакуировать население по «Дороге жизни».

Наперекор врагу

В осаждённом Ленинграде оказалось более 2,5 млн жителей, в том числе 400 тыс. детей.

Воспоминания о первом дне блокадного ада оставил в своих записях юный ленинградец Юра Рябинкин: «И тогда-то началось самое жуткое. Дали тревогу. Я и внимания не обратил. Но затем слышу, на дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел… 12 «юнкерсов». Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. … Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Мало-помалу огонь стихает. Дым проникает всюду, и даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет от него. Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда».

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Запасов продовольствия в городе не хватало, было решено ввести систему распределение продуктов по карточкам. Постепенно хлебные пайки становились всё меньше. С конца ноября жители осаждённого города получали 250 граммов хлеба по рабочей карточке и вдвое меньше по служащей и детской.

«Сегодня утром Ака вручила мне мои 125 гр. хлеба и 200 гр. конфет. Хлеб я уже почти весь съела, что такое 125 гр., это маленький ломтик, а конфеты эти мне надо растянуть на 10 дней. ... Положение нашего города продолжает оставаться очень напряженным. Нас бомбят с самолетов, обстреливают из орудий, но это всё еще ничего, мы к этому уже так привыкли, что просто сами себе удивляемся. Но вот что наше продовольственное положение ухудшается с каждым днём, это ужасно. У нас не хватает хлеба», — вспоминала семнадцатилетняя Лена Мухина.

Весной 1942 года учёные Ленинградского Ботанического института выпустили брошюру с рисунками кормовых трав, растущих в парках и садах, а также сборник рецептов из них. Так на столах жителей блокадного города появились котлеты из клевера и мокрицы, запеканка из сныти, салат из одуванчиков, суп и лепешки из крапивы.

Согласно данным управления НКВД по Ленинградской области от 25 декабря 1941 года, если до начала войны в городе ежемесячно умирало менее 3500 человек, то в октябре цифра увеличилась до 6199 человек, в ноябре — до 9183 человек, а за 25 дней декабря скончались 39 073 ленинградцев. В следующие месяцы за сутки умирали не менее 3 тыс. человек. За 872 дня блокады погибло около 1,5 млн.

Однако, несмотря на чудовищный голод, осаждённый город продолжал жить, работать и бороться с врагом.

«И пусть из «Искры» разгорится пламя»

Советские войска четырежды безуспешно пробовали разорвать вражеское кольцо. Первые две попытки были предприняты осенью 1941 года, третья — в январе 1942 года, четвёртая — в августе—сентябре 1942-го. И лишь в январе 1943 года, когда основные немецкие силы были стянуты к Сталинграду, блокаду удалось прорвать. Сделано это было в ходе операции «Искра».

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По легенда, во время обсуждения названия операции Сталин, вспомнив предыдущие неудавшиеся попытки и надеясь, что в ходе пятой операции войска двух фронтов смогут соединиться и совместно развить успех, сказал: «И пусть из «Искры» разгорится пламя».

К моменту начала операции в распоряжении 67-ой и 13-ой воздушной армии Ленинградского фронта, 2-ой ударной армии, а также части сил 8-ой армии и 14-ой воздушной армии Волховского фронта находилось почти 303 тыс. человек, около 4,9 тыс. орудий и миномётов, более 600 танков и 809 самолетов. Командование Ленинградским фронтом было поручено генерал-полковнику Леониду Говорову, Волховским — генералу армии Кириллу Мерецкову. За координацию действий двух фронтов отвечали маршалы Георгий Жуков и Клим Ворошилов.

Нашим войскам противостояла 18-ая армия под командованием генерал-фельдмаршала Георга фон Кюхлера. У немцев насчитывалось около 60 тыс. человек, 700 орудий и миномётов, около 50 танков и 200 самолетов.

Утром 12 января советские войска перешли в наступление.

«В 9 часов 30 минут утреннюю морозную тишину разорвал первый залп артиллерийской подготовки. На западной и восточной сторонах шлиссельбургско-мгинского коридора противника одновременно заговорили тысячи орудий и миномётов обоих фронтов. Два часа бушевал огненный ураган над позициями противника на направлениях главного и вспомогательных ударов советских войск. Артиллерийская канонада Ленинградского и Волховского фронтов слилась в единый мощный рев, и трудно было разобрать, кто и откуда ведёт огонь. Впереди вздымались чёрные фонтаны разрывов, качались и падали деревья, летели вверх бревна блиндажей противника. На каждый квадратный метр участка прорыва падало два-три артиллерийских и минометных снаряда», — писал в своих «Воспоминаниях и размышлениях» Георгий Жуков.

Хорошо спланированная атака принесла плоды. Преодолевая сопротивление врага, ударные группировки обоих фронтов сумели соединиться. К 18 января солдаты Ленинградского фронта прорвали немецкую оборону на 12-километровом участке Московская Дубровка — Шлиссельбург. Соединившись с войсками Волховского фронта, они сумели восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной по узкой полосе южного берега Ладожского озера.

«18 января — день великого торжества двух наших фронтов, а вслед за ними всей Красной Армии, всего советского народа. … 18-я дивизия волховчан на юге и 372-ая дивизия на севере вместе с героическими защитниками Ленинграда прорвали фашистское кольцо. Сверкание «Искры» превратилось в финальный фейерверк — салют 20 залпами из 224 орудий», — вспоминал Кирилл Мерецков.

В ходе операции погибли 34 тыс. советских солдат. Немцы потеряли 23 тыс.

Поздно вечером 18 января Совинформбюро оповестило страну о прорыве блокады, и в городе прозвучали залпы праздничного салюта. В течение следующих двух недель по отвоеванному коридору инженеры проложили железную и автомобильную дороги. До окончательного снятия блокады Ленинграду оставалось чуть больше года.