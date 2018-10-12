Постпред России при ОБСЕ прокомментировал украинский законопроект о языке

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в беседе с «Известиями» прокомментировал законопроект об исключительном использовании украинского языка, принятый Верховной радой.

«Мы подробно изложили и продолжим излагать коллегам, в чём заключается нарушение международных обязательств Украины не только по линии ОБСЕ, но и по другим международно-правовым инструментам — Совета Европы, Венецианской комиссии. И даже самой Конституции Украины», — сказал Лукашевич.

Он отметил, что Москва будет держать в фокусе эту проблему на площадке ОБСЕ и добиваться серьёзной реакции от соответствующих профильных структур.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала этот законопроект.

18 сентября депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» в области.

Политолог Олег Соскин прокомментировал НСН данную инициативу.