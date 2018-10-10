Захарова прокомментировала законопроект об исключительном использовании украинского языка

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала одобренный в первом чтении Верховной радой законопроект об исключительном использовании украинского языка.
Захарова прокомментировала законопроект об исключительном использовании украинского языка
  • РИА Новости

«Такого рода нововведения расходятся прежде всего с нормами Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, других языков нацменьшинств. Напомню, статья 10 (Конституции Украины. — RT)», — отметила она.

Также, по словам дипломата, документ противоречит ст. 6 закона «О национальных меньшинствах Украины», в соответствии с которой государство гарантирует всем нацменьшинствам свободное общение и использование своего родного языка в культурной, информационной, образовательной и других сферах общественной жизни.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Он определяет украинский язык как единственный официальный на Украине. Документ регулирует применение языка во всех сферах общественной жизни, но не распространяется на личное общение.

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