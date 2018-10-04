Рада поддержала законопроект об исключительном использовании украинского языка

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Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Рада поддержала законопроект об исключительном использовании украинского языка
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Как сообщает телеканал «112 Украина», за законопроект проголосовал 261 народный депутат.

Он определяет украинский язык как единственный официальный на Украине. Документ регулирует применение языка во всех сферах общественной жизни, но не распространяется на личное общение.

Предлагается ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за «публичное унижение или презрение» к нему.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент Украины на пленарной неделе с 2 по 5 октября рассмотрит законопроект о государственном языке, который предусматривает расширение сфер применения украинского языка.

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