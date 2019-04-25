Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в том, что она затягивает официальное объявление результатов выборов, чтобы оттянуть его инаугурацию.
Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации
  • РИА Новости

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, это делается для того, чтобы он не смог распустить Верховную раду в установленные законом сроки.

«ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затянуть дату назначения инаугурации, чтобы она состоялась после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было возможности даже думать про роспуск Верховной рады», — сказал он.

Зеленский вместе с этим отметил, что президент, которого поддержали 73% избирателей, имеет право думать о такой возможности.

«Система боится», — добавил он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.

В апреле один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.

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