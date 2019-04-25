Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации
- РИА Новости
Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
По его словам, это делается для того, чтобы он не смог распустить Верховную раду в установленные законом сроки.
«ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затянуть дату назначения инаугурации, чтобы она состоялась после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было возможности даже думать про роспуск Верховной рады», — сказал он.
Зеленский вместе с этим отметил, что президент, которого поддержали 73% избирателей, имеет право думать о такой возможности.
«Система боится», — добавил он.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступят длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.
В апреле один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.