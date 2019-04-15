Порошенко предупредил о последствиях роспуска Рады

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что в случае роспуска Верховной рады наступит длительный политический кризис и пауза в отношениях с партнёрами.

«Не добавляют стабильности и намеки на досрочную и абсолютно незаконную попытку роспуска Верховной рады в случае смены президента. Такие призывы уже прозвучали», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.

По его словам, это может привести к политическому кризису и паузе в отношениях с партнёрами.

«Что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году, особенно в мае и сентябре», — добавил Порошенко.

Ранее один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.

8 апреля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинский парламент снять неприкосновенность с депутатов, судей и президента.