Порошенко предупредил о последствиях роспуска Рады
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«Не добавляют стабильности и намеки на досрочную и абсолютно незаконную попытку роспуска Верховной рады в случае смены президента. Такие призывы уже прозвучали», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.
По его словам, это может привести к политическому кризису и паузе в отношениях с партнёрами.
«Что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году, особенно в мае и сентябре», — добавил Порошенко.
Ранее один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Раду сразу после президентских выборов.
8 апреля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинский парламент снять неприкосновенность с депутатов, судей и президента.