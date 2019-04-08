Тимошенко призвала снять неприкосновенность с депутатов и президента

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду принять изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности «со всех — с депутатов, судей, президента».

«Я призываю парламент, всех лидеров фракций принять неотложно те законы, которые смогут забрать бесконтрольность любого президента, кто бы ни был избран», — цитирует Интерфакс-Украина Тимошенко.

Она подчеркнула необходимость «принять в первую очередь закон о временных следственных комиссиях, чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией любого президента или силовых структур».

«Нам надо немедленно принять изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности со всех — с депутатов, судей, президента», — заявила Тимошенко.

В феврале Тимошенко заявляла о начале процедуры импичмента украинского лидера Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил призыв Тимошенко объявить импичмент Порошенко.