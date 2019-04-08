Тимошенко призвала снять неприкосновенность с депутатов и президента

Короткая ссылка
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду принять изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности «со всех — с депутатов, судей, президента».
Тимошенко призвала снять неприкосновенность с депутатов и президента
  • Reuters

«Я призываю парламент, всех лидеров фракций принять неотложно те законы, которые смогут забрать бесконтрольность любого президента, кто бы ни был избран», — цитирует Интерфакс-Украина Тимошенко.

Она подчеркнула необходимость «принять в первую очередь закон о временных следственных комиссиях, чтобы в руках парламента был инструмент контроля за коррупцией любого президента или силовых структур».

«Нам надо немедленно принять изменения в Конституцию о снятии неприкосновенности со всех — с депутатов, судей, президента», — заявила Тимошенко.

В феврале Тимошенко заявляла о начале процедуры импичмента украинского лидера Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил призыв Тимошенко объявить импичмент Порошенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить