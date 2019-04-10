Бойко призвал распустить Верховную раду сразу после выборов

Один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал распустить Верховную раду сразу после президентских выборов в стране, так как парламент не занимается поддержкой народа.

«Парламент не занимается законопроектами по поддержке людей, снижению цены на газ, развитию экономики, не заслушивает правительство. Верховная рада должна быть распущена сразу после завершения президентских выборов, потому что она недееспособна», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Бойко добавил, что нынешний состав парламента будет не заниматься вопросами, которые волнуют людей, а лишь «выполнять какие-то прихоти пока ещё действующего президента».

«Верховная рада не будет работать. Её нужно разгонять как можно скорее», — подчеркнул он.

Ранее Бойко заявил, что второй тур выборов пройдёт по сценарию первого, а позиции президента Украины Петра Порошенко не усилят даже возможные дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.