Бойко: предвыборные дебаты не усилят позиций Порошенко

Юрий Бойко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», полагает, что второй тур выборов 21 апреля пройдёт по сценарию первого, а позиции действующего президента Украины Петра Порошенко не усилят даже возможные дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

«Пять лет тупика, ненависти, войны и экономического краха — это итог его (Порошенко. — RT) деятельности. И я не думаю, что он найдёт какие-то слова, чтобы люди ему поверили и отдали за него голоса», — пояснил Бойко в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщает ТАСС, Бойко также подчеркнул, что пока нельзя судить о возможных улучшениях в отношениях России и Украины в случае победы Зеленского.

Ранее он заявил, что политика действующих украинских властей привела к обнищанию населения страны.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.