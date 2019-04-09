Бойко: политика действующей власти Украины привела к обнищанию населения

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Юрий Бойко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что политика действующих украинских властей привела к обнищанию населения страны.
Бойко: политика действующей власти Украины привела к обнищанию населения
  • РИА Новости

«Ни разу не отчитывалось парламенту, каким образом оно (правительство. — RT) собирается и собиралось преодолеть экономический кризис и почему так случилось, что в результате экономической политики правительства люди стали просто нищими», — приводит его слова «112 Украина».

При этом Бойко добавил, что одним из требований его партии является самороспуск Верховной рады после президентских выборов и создание нового парламента, который бы «действительно отвечал интересам людей».

Ранее внефракционный депутат Рады Виталий Куприй заявил о создании в парламенте страны объединения «За Зеленского».

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Владимира Зеленского

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