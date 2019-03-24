На Украине призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны
В партии отметили, что за пять лет своего президентства Порошенко не выполнил ни одного предвыборного обещания, а только привёл страну «к расколу».
Члены партии подчеркнули, что экономика страны посажена на «кредитную капельницу», а Порошенко обрёк «миллионы украинских семей на жизнь в нищете».
«Всё, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко, — проиграть (выборы. — RT) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — приводит заявление партии телеканал «112 Украина».
Ранее Порошенко заявил, что уверен в своей победе на выборах.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.