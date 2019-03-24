На Украине призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны за пять лет «горя, нищеты и страданий».

В партии отметили, что за пять лет своего президентства Порошенко не выполнил ни одного предвыборного обещания, а только привёл страну «к расколу».

Члены партии подчеркнули, что экономика страны посажена на «кредитную капельницу», а Порошенко обрёк «миллионы украинских семей на жизнь в нищете». 

«Всё, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко, — проиграть (выборы. — RT) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — приводит заявление партии телеканал «112 Украина».

Ранее Порошенко заявил, что уверен в своей победе на выборах.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

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