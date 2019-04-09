Парубий объявил о создании в Раде объединения «За Зеленского»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения «За следующего президента Владимира Зеленского».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, объединение состоит из одного депутата — Виталия Куприя.

Ранее Куприй заявил о намерении создать в Раде объединение «За Зеленского», так как «существует большая угроза, что президент Пётр Порошенко сфальсифицирует выборы».

ЦИК Украины официально объявила результаты первого тура выборов: прошедшие во второй тур Зеленский и Порошенко получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.