Парубий объявил о создании в Раде объединения «За Зеленского»

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о создании в парламенте межфракционного объединения «За следующего президента Владимира Зеленского».
Парубий объявил о создании в Раде объединения «За Зеленского»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, объединение состоит из одного депутата — Виталия Куприя.

Ранее Куприй заявил о намерении создать в Раде объединение «За Зеленского», так как «существует большая угроза, что президент Пётр Порошенко сфальсифицирует выборы».

ЦИК Украины официально объявила результаты первого тура выборов: прошедшие во второй тур Зеленский и Порошенко получили 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского

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