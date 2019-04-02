Бойко заявил об укреплении позиций своей партии на Украине

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Один из кандидатов на пост президента Украины Юрий Бойко на своей странице в социальной сети Facebook выразил мнение, что его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» укрепила позиции во всех регионах страны.
Бойко заявил об укреплении позиций своей партии на Украине
  • Reuters

«Результаты голосования показали, что мы как политическая сила укрепились во всех регионах Украины. По данным ЦИК и результатам параллельного подсчёта голосов, поддержка моей кандидатуры по всей Украине составила 11,68%», — пояснил он.

Бойко также заявил, что продолжит бороться за лучшее будущее Украины, а также населения страны.

Ранее в ЦИК Украины сообщили, что Владимир Зеленский и Пётр Порошенко лидируют на выборах президента страны после обработки 95,72% протоколов. 

Оба кандидата проходят во второй тур голосования, который, по предварительным данным, состоится 21 апреля.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с НСН прокомментировал популярность Зеленского.

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