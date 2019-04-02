Бойко заявил об укреплении позиций своей партии на Украине
- Reuters
«Результаты голосования показали, что мы как политическая сила укрепились во всех регионах Украины. По данным ЦИК и результатам параллельного подсчёта голосов, поддержка моей кандидатуры по всей Украине составила 11,68%», — пояснил он.
Бойко также заявил, что продолжит бороться за лучшее будущее Украины, а также населения страны.
Ранее в ЦИК Украины сообщили, что Владимир Зеленский и Пётр Порошенко лидируют на выборах президента страны после обработки 95,72% протоколов.
Оба кандидата проходят во второй тур голосования, который, по предварительным данным, состоится 21 апреля.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с НСН прокомментировал популярность Зеленского.