Международное рейтинговое агентство Moody's оценило перспективы нормализации отношений России и Украины, в том числе в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.

Об этом говорится в соответствующем отчёте, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Как отметили в Moody's, заявления Зеленского относительно будущего украинской внешней политики предполагают, что кандидат в случае победы на президентских выборах на Украине, вероятно, займёт более доброжелательную позицию по отношению к России.

«Однако полное сближение с Россией маловероятно... Нормализация отношений, вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы», — уточняется в докладе.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

Также депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил проходящую на Украине избирательную кампанию.