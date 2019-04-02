Moody's оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

Короткая ссылка
Международное рейтинговое агентство Moody's оценило перспективы нормализации отношений России и Украины, в том числе в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.
Moody's оценило перспективы нормализации отношений России и Украины
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится в соответствующем отчёте, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Как отметили в Moody's, заявления Зеленского относительно будущего украинской внешней политики предполагают, что кандидат в случае победы на президентских выборах на Украине, вероятно, займёт более доброжелательную позицию по отношению к России.

«Однако полное сближение с Россией маловероятно... Нормализация отношений, вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы», — уточняется в докладе.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

Также депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил проходящую на Украине избирательную кампанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить