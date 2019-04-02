Пушков отреагировал на заявление Климкина о дружбе с Россией
«Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нём была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко» — написал российский сенатор в Twitter.
Он также процитировал Альберта Эйнштейна, отметив, что «бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая».
Ранее Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией.
10 декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий прекращение действия договора.
Министерство иностранных дел России назвало решение украинской стороны по договору о дружбе ошибкой.