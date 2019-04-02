Пушков отреагировал на заявление Климкина о дружбе с Россией

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на поздравительный твит министра иностранных дел Украины Павла Климкина по поводу прекращения договора о дружбе с Россией.

«Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией. Ирония в том, что в нём была статья о признании границ Украины. Отныне эта статья не действует, с чем можно поздравить и Климкина, и Порошенко» — написал российский сенатор в Twitter.

Он также процитировал Альберта Эйнштейна, отметив, что «бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая».

Ранее Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией.

10 декабря 2018 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий прекращение действия договора.

Министерство иностранных дел России назвало решение украинской стороны по договору о дружбе ошибкой.

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