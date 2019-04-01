В МИД заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

«Мы бы действительно хотели нормализации отношений с Украиной — нашим ближайшим соседом, с которым нас связывает исторически сложившаяся духовная, культурная и цивилизационная общность. К сожалению, то, что сегодня там происходит, оставляет немного шансов для этого», — отметил дипломат.

По его словам, с подачи киевских властей антироссийский фактор «стал чуть ли не нормой жизни» для многих украинских политиков.

Кроме того, по мнению Карасина, текущая президентская кампания на Украине имеет все шансы войти в историю «как самая грубая, грязная и ожесточённая».

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