Эксперт оценил важность идеи упрощения получения гражданства для украинцев

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины.

«Упрощённое предоставление российского гражданства это то, чего ждут миллионы украинцев. Причём не только на протяжении последних пяти лет, но и в течении всего периода независимости после распада СССР», — считает Мезюхо.

Эксперт обратил внимание, что принимая подобного рода решения, Владимир Путин опирается и на общественные настроения внутри России.

«Я думаю, что в нашей стране патриотическая общественность поддержит возможное упрощённое предоставление гражданства всем жителям Украины. Там сложилось недемократическое общество. Мы видим, как гражданские права и свободы в соседнем государстве сворачиваются. В первую очередь, страдают русскоговорящие жители. Мы не можем мириться с таким положением дел. Я думаю, что украинцы, проживающие на всей территории соседнего государства, ждут от России гуманитарных мер по их поддержке», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины.