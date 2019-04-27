Путин: Россия думает об упрощённом гражданстве для украинцев

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о предоставлении российского гражданства в упрощённом порядке гражданам Украины, которые проживают не только на территориях сампровозглашённых республик в Донбассе.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Российский лидер отметил, что в упрощении Россией выдачи паспортов для жителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик нет ничего необычного, поскольку это является практикой ряда государств.

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.