Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР

В упрощении Россией выдачи паспортов для жителей Донбасса нет ничего необычного, это практика ряда государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя реакцию других стран на решение Москвы.

«Это вызвало какую-то негативную реакцию? Это странно, что решения подобного рода у кого-то вызывают негативную реакцию», — отметил Путин.

Глава государства привёл в пример Польшу, которая в течение многих лет «выдаёт карту поляка».

«Даёт паспорта Венгрия, паспорта выдаёт Румыния… В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств… Я здесь не вижу ничего необычного», — подчеркнул он.

Как отметил Путин, другие страны — соседи Украины «в течение многих лет это делают».

«Почему Россия не может этого делать? Тем более что люди, проживающие на территориях Донецкой республики или Луганской республики, находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины. Потому что они лишены очень многого, лишены элементарных человеческих прав... Им даже трудно передвигаться не по территории Украины или третьих стран, по территории России им даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто», — добавил он.

Он также подчеркнул, что Россия не собирается никого провоцировать.

«Мы далеки, и я лично далёк от того, чтобы кого-то провоцировать», — заявил он.

24 апреля Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями Донбасса.

Украина раскритиковала такое решение и запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В США также осудили решение России.

В Совете Федерации прокомментировали реакцию на упрощение процесса получения гражданства для жителей Донбасса.

Подробнее — в материале RT.