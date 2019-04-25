В Совфеде оценили реакцию Запада на упрощение гражданства для Донбасса

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT реакцию Запада на решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
В Совфеде оценили реакцию Запада на упрощение гражданства для Донбасса
  • РИА Новости

Как отметила сенатор Ковитиди, пока на Украине делят власть и собственность, тысячи людей в самопровозглашённых ДНР и ЛНР стали «политическими изгоями».

«Люди, большинство из которых этнические русские, лишены элементарных гражданских прав и свобод», — отметила она. 

Она добавила, что действия России в полном объёме согласуются с принципами морали и нормами международного права.

«Европейским партнёрам Украины и заокеанским инструкторам не лишним будет напомнить о том, что Всеобщая декларация прав человека была принята для недопущения фактов, имеющих место сегодня в Донбассе. В частности, «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества... чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения», — пояснила Ковитиди.

Ранее в США осудили решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

В свою очередь, посол Франции в Киеве Изабель Дюмон также высказалась против принятого указа. По её словам, такое решение «противоречит минским договорённостям».

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