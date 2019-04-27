Путин: предоставление гражданства жителям Донбасса не приведёт к сбоям в соцсистеме
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«По поводу исполнения или неисполнения социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, всё будет исполнено», — сказал российский лидер.
Он отметил, что на российский бюджет не будет серьёзной нагрузки, «связанной с какими-то сбоями в будущем самой социальной системы России». Глава государства подчеркнул, что такая возможность «абсолютно исключена».
Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что жители ЛНР и ДНР, получившие российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР лишь в случае переезда на постоянное место жительства на территорию России.
24 апреля Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.