Путин: предоставление гражданства жителям Донбасса не приведёт к сбоям в соцсистеме

Президент России Владимир Путин заявил, что предоставление гражданства жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик не отразится на исполнении социальных обязательств в России.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«По поводу исполнения или неисполнения социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, всё будет исполнено», — сказал российский лидер.

Он отметил, что на российский бюджет не будет серьёзной нагрузки, «связанной с какими-то сбоями в будущем самой социальной системы России». Глава государства подчеркнул, что такая возможность «абсолютно исключена».

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что жители ЛНР и ДНР, получившие российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР лишь в случае переезда на постоянное место жительства на территорию России.

24 апреля Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.