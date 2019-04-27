Путин: предоставление гражданства жителям Донбасса не приведёт к сбоям в соцсистеме

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Президент России Владимир Путин заявил, что предоставление гражданства жителям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик не отразится на исполнении социальных обязательств в России.
Путин: предоставление гражданства жителям Донбасса не приведёт к сбоям в соцсистеме
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай. 

«По поводу исполнения или неисполнения социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет — все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, всё будет исполнено», — сказал российский лидер. 

Он отметил, что на российский бюджет не будет серьёзной нагрузки, «связанной с какими-то сбоями в будущем самой социальной системы России». Глава государства подчеркнул, что такая возможность «абсолютно исключена».

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что жители ЛНР и ДНР, получившие российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР лишь в случае переезда на постоянное место жительства на территорию России.

24 апреля Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

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