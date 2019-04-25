Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНР

В Пенсионном фонде России заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР, только если переедут на место жительства на территорию России.

Отмечается, что российские пенсии гражданам, проживающим постоянно на Украине, включая Донецкую и Луганскую области, не назначаются.

«При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ПФР.

В ПФР отметили, что между Москвой и Киевом действует соглашение, согласно которому пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живёт человек, вне зависимости от имеющегося у него паспорта.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поручил упростить пересечение границы с Россией после решения Москвы об упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.