Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНР
- РИА Новости
Отмечается, что российские пенсии гражданам, проживающим постоянно на Украине, включая Донецкую и Луганскую области, не назначаются.
«При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ПФР.
В ПФР отметили, что между Москвой и Киевом действует соглашение, согласно которому пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живёт человек, вне зависимости от имеющегося у него паспорта.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поручил упростить пересечение границы с Россией после решения Москвы об упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.