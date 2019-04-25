В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам

Короткая ссылка
Глава МИД самопровозглашённой ДНР Наталья Никонорова заявила, что решение об упрощении получения российских паспортов для жителей Донбасса — это жизненная необходимость в текущих условиях.
В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам
  • РИА Новости

«Это важнейший, долгожданный для всего населения ДНР шаг, демонстрирующий столь необходимую для нас поддержку и заботу со стороны России», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «при таком откровенно враждебном отношении со стороны Украины принятая президентом Российской Федерации мера — это объективно существующая в сегодняшних реалиях жизненная необходимость».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить