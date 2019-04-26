Пасечник рассказал о реакции жителей ЛНР на решение России о гражданстве

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме.

«Я лукавить не буду, я знал немножечко заранее... о том, что подобный указ будет... В республике праздничное настроение. Это то долгожданное, выстраданное нами решение, к которому все жители республики шли пять лет... Все наши граждане имеют возможность получить паспорт гражданина Российской Федерации... Поэтому, честно, ликование, радость», — отметил глава региона.

По словам Пасечника, народ республики «очень-очень доволен».

«Новый глоток энергии, новый вдох желания строить, творить, дерзать, восстанавливать республику и быть кому-то полезными», — заключил он.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

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