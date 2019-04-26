Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко заявил, что его оппонентом является президент России Владимир Путин, а не кто-либо другой... Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД призвала Порошенко подчиниться воле того, кому глава Украины проиграл.

«Ну всё, Пётр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли», — написала она.

Во время предвыборной кампании перед вторым туром выборов президента на Украине появились предвыборные плакаты, на которых основным оппонентом Порошенко был представлен Путин. Предвыборный штаб Порошенко объяснил идею билбордов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся на Украине билборды.

Захарова тоже их прокомментировала.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По его словам, речь идёт о вопросе гуманитарного характера.

Порошенко, комментируя решение России упростить получение российского гражданства жителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР, обвинил Москву в подготовке к аннексии Донбасса.