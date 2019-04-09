Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее билборды с изображением политиков стали появляться на улицах украинских городов.

«Сюжет борда не означает, будто в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет. Но мы твёрдо убеждены, что Путин мечтает о слабом, неподготовленном президенте, что позволит Кремлю взять Украину под контроль», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данные плакаты являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата.

В штабе назвали задачей сюжета «напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом».

Ранее Порошенко заявил, что считает своего соперника по президентской гонке Владимира Зеленского прекрасным актёром.

Второй тур выборов на Украине пройдёт 21 апреля.