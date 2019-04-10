В Кремле прокомментировали билборды с Порошенко и Путиным
- © Мария Захарова
«Вы знаете, мы выбираем Путина. Ну а украинцы — посмотрим», — сказал он.
Таким образом он ответил на просьбу разъяснить отношение Кремля к использованию образа Владимира Путина в предвыборной кампании Порошенко.
Ранее билборды прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.
В предвыборном штабе Порошенко объяснили идею плакатов. Указывалось, что представленный сюжет не означает, будто в команде Порошенко «считают Зеленского агентом Путина».
В штабе выразили уверенность, что Путин «мечтает о слабом, неподготовленном президенте».