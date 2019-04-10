В Кремле прокомментировали билборды с Порошенко и Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся на Украине билборды, на которых изображены украинский и российский лидеры Пётр Порошенко и Владимир Путин.
В Кремле прокомментировали билборды с Порошенко и Путиным
  • © Мария Захарова
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«Вы знаете, мы выбираем Путина. Ну а украинцы — посмотрим», — сказал он.

Таким образом он ответил на просьбу разъяснить отношение Кремля к использованию образа Владимира Путина в предвыборной кампании Порошенко.

Ранее билборды прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. 

В предвыборном штабе Порошенко объяснили идею плакатов. Указывалось, что представленный сюжет не означает, будто в команде Порошенко «считают Зеленского агентом Путина».

В штабе выразили уверенность, что Путин «мечтает о слабом, неподготовленном президенте». 

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