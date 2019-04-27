В Совфеде поддержали идею упрощения получения гражданства для украинцев

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.

«Мы сделали абсолютно правильный шаг в гуманитарном направлении, речь идёт о людях, которые хотят знать, что они имеют возможность стать гражданами России. Мы не говорим, что при этом им нужно отказываться от украинского гражданства. Но те, кто хотят стать гражданами нашей страны, должны иметь на это право», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, гражданство в своих странах предоставляют украинцам венгры, поляки и румыны, но на это никто не обращает внимания.

«Там людей постоянно обстреливают, не платят зарплаты и пенсии, исключают из договорных процессов. Как их можно считать довольными своим гражданством? Именно поэтому мы даём людям такую возможность», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины.