В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
- РИА Новости
«А как готовимся — думаем о «фишечках». Понятно, что есть официальная процедура (в Верховной раде. — RT), которую мы уважаем», — сказал он в ходе интервью «Украинской правде».
Точная дата инаугурации Зеленского пока неизвестна.
30 апреля ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента страны. Зеленский одержал победу с 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко набрал 24,45% голосов.
Обнародование итогов выборов произошло в последний разрешённый законом день, на что обратили внимание в штабе Зеленского.
Подробнее о происходящем на Украине — в материале RT.