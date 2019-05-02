В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

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Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
  • РИА Новости

«А как готовимся — думаем о «фишечках». Понятно, что есть официальная процедура (в Верховной раде. — RT), которую мы уважаем», — сказал он в ходе интервью «Украинской правде».

Точная дата инаугурации Зеленского пока неизвестна.

30 апреля ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента страны. Зеленский одержал победу с 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко набрал 24,45% голосов.

Обнародование итогов выборов произошло в последний разрешённый законом день, на что обратили внимание в штабе Зеленского. 

Подробнее о происходящем на Украине — в материале RT.

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