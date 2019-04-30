В ожидании инаугурации: ЦИК Украины объявила Зеленского избранным президентом

ЦИК Украины официально подвела итоги второго тура выборов президента. Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко получил поддержку 24,45% голосовавших. В штабе избранного главы государства заявили, что ждут инаугурацию, которая должна состояться в течение 30 дней. Обнародование итогов выборов произошло в последний разрешённый законом день, на что обратили внимание в штабе Зеленского. Ранее он заявил, что ЦИК затягивает публикацию финальных результатов голосования, чтобы вступающий в должность президент не успел распустить Верховную раду.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины с 73,22% голосов. Об этом официально объявила Центральная избирательная комиссия Украины. Пётр Порошенко получил поддержку 24,45% избирателей. Ещё 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.

«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года… избранным президентом является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский», — сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук. Её слова приводит РИА Новости.

За Зеленского проголосовали 13 541 548 украинцев, за Порошенко — 4 522 450 граждан Украины.

В штабе Зеленского после публикации официальных результатов заявили, что ждут инаугурации избранного президента.

«Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. А значит, мы официально победили во втором туре выборов президента Украины! Ждем инаугурацию», — сообщает штаба Зеленского в Facebook.

В свою очередь, после обнародования итогов выборов Пётр Порошенко поблагодарил народ Украины и заявил, что был счастлив занимать пост главы государства.

«Спасибо украинскому народу, что он подарил мне большое счастье быть лидером этого государства и этой великой нации», — сообщил Порошенко в Twitter.

Дякую українському народові, що він подарував мені велике щастя бути лідером цієї Держави і цієї великої Нації. pic.twitter.com/daWXUD2eBE — Петро Порошенко (@poroshenko) April 30, 2019

Объявление итогов пришлось на последний разрешённый день — украинские законы требует публикации результатов выборов в течение 10 дней после голосования. В штабе Зеленского обратили внимание на это обстоятельство и назвали задержку публикации итогов выборов умышленной.

«Искусственная задержка объявления результатов ЦИК — очередная попытка власти избежать позорного наказания за свою преступную деятельность», — заявили в штабе Зеленского.

По закону инаугурация президента Украины должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования итогов выборов и их публикации в газете «Голос Украины». Конкретную дату вступления нового главы государства в должность укажут в специальном постановлении Верховной рады.

Зеленский ранее говорил, что не исключает возможный роспуск Рады, однако по закону это можно сделать не менее чем за полгода до истечения срока полномочий действующего парламента.

«ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затянуть дату назначения инаугурации, чтобы она состоялась после 27 мая. Почему? Чтобы у президента Зеленского не было возможности даже думать про роспуск Верховной рады», — сказал Зеленский 25 апреля в видеообращении на своей странице в Facebook.

В свою очередь, в ЦИК объяснили задержку преградой в виде двух исков относительно бездеятельности ведомства, после отклонения которых комиссия смогла объявить результаты выборов.

Кроме того, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о готовности ведомства провести досрочные выборы в Раду, несмотря на сжатые сроки.

«Я думаю, в случае, если соответствующее решение будет принято на всех законных основаниях, то у нас мало шансов быть неготовыми», — цитирует её высказывание Интерфакс-Украина.

В качестве примера возможных трудностей она привела проведение публичных закупок для парламентских выборов.

«У нас есть вопрос по законодательству, которое регулирует вопросы о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут намного большей проблемой, чем на президентских», — сказала Слипачук.

«Полный провал политики Порошенко»

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, назвал результаты голосования провалом политики Петра Порошенко.

«Это полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный. Я уверен, что новые власти, они не могут это не понимать, они прекрасно это понимают, посмотрим хотя бы на первые шаги», — сказал Путин 25 апреля.

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Российский лидер добавил, что новой власти на Украине ещё предстоит продемонстрировать гражданам свою эффективность.

«Понимать — это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, это другое», — заключил Путин.

Кроме того, позднее российский лидер обратил внимание на слова Зеленского о предоставлении украинского гражданства всем желающим, в том числе россиянам. Ранее Путин заявил, что упрощённый порядок выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых республик Донбасса может быть распространён на всех граждан Украины.

«Правда, так сказал? Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — сказал президент России.