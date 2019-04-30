Песков о выборах на Украине: очевидна победа Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины очевидна, так как цифры говорят сами за себя.

«Мы же с самого начала говорили, что мы уважаем выбор украинского народа. И очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», — сказал Песков.

При этом он отметил, что необходимо дождаться официального объявления результатов украинской ЦИК.

«Это всё-таки до сих пор не было сделано. Поэтому говорить о признании или непризнании здесь не совсем корректно, мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, признала ли Россия выборы на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с Зеленским.

23 апреля ЦИК Украины сообщила, что Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.