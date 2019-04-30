Песков о выборах на Украине: очевидна победа Зеленского

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины очевидна, так как цифры говорят сами за себя.
Песков о выборах на Украине: очевидна победа Зеленского
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы же с самого начала говорили, что мы уважаем выбор украинского народа. И очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», — сказал Песков.

При этом он отметил, что необходимо дождаться официального объявления результатов украинской ЦИК.

«Это всё-таки до сих пор не было сделано. Поэтому говорить о признании или непризнании здесь не совсем корректно, мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, признала ли Россия выборы на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможности переговоров с Зеленским. 

23 апреля ЦИК Украины сообщила, что Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить