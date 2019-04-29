Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным

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Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным
  • Reuters

При этом, по его словам, любое решение в пользу Украины будет поддержано, передаёт Интерфакс-Украина.

«Но те риски, которые сегодня стоят перед миром и перед страной, они зашкаливают. Если ты поедешь на встречу с Путиным, к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет — ты её разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором», — сказал глава государства.

Как отметил Порошенко, затем «останется только встать на колени и признать капитуляцию».

«И этого мы точно не можем допустить», — добавил он во время встречи с представителями научных кругов во Львове.

Он подчеркнул, что готов помочь советом.

«Своевременно подскажем, как не становиться на колени, потому что мы умеем это делать — не становиться на колени. И своевременно подскажем, как беречь своих союзников и партнёров. И своевременно подскажем, как не продаться на 30 сребреников газа», — указал он.

Ранее Путин не исключил возможности переговоров с Зеленским. 

23 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал Зеленскому быть честным в ходе возможных переговоров с Путиным.

Также идею прямых переговоров между Путиным и Зеленским поддержал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. 

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