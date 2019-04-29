«Мы будем сильнее и успешнее»: Путин заявил о преимуществах общего гражданства для россиян и украинцев

Президент России Владимир Путин считает, что россияне и украинцы выиграют от введения общего гражданства. По его словам, взаимные шаги со стороны Москвы и Киева способны привести к такому результату. Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдавать украинское гражданство россиянам. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о предоставлении российских паспортов всем украинцам, а не только жителям Донбасса, находится на повестке дня в Кремле.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что жители РФ и Украины выиграют от общего гражданства.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ... и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы. Мы будем сильнее и успешнее», — сказал Путин журналистам 29 апреля после церемонии вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации».

Президент пояснил свою точку зрения, добавив, что взаимные шаги со стороны России и Украины способны сформировать институт общего гражданства.

«Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придём к ожидаемому результату: у всех будет единое гражданство», — сказал Путин.

Ранее победитель на выборах президента на Украине Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта украинцам по упрощённой схеме и назвал эти меры попыткой «соблазнить граждан Украины».

Вместе с тем Зеленский заверил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, «кто готов бороться за свободу».

Путин обратил внимание на слова Зеленского и выразил уверенность, что Москва сможет договориться с избранным президентом Украины.

«Правда, так сказал? Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер предположил, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили.

«Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», — сказал Путин.

Он напомнил, что Саакашвили был незаконно лишён украинского гражданства и выдворен из страны.

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в правах нарушенных», — заключил российский лидер.

«Идёт заочная дискуссия»

Незадолго до заявления Путина об упрощении процедуры получения российских паспортов украинцами высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что вопрос находится на повестке дня, но говорить о решениях пока рано.

«Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось», — сказал Песков.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря, между Москвой и Киевом идёт заочная дискуссия по этому вопросу.

«Позиция России здесь абсолютно ясна, но да, действительно, идёт обмен заявлениями, мы всё тщательно фиксируем и принимаем во внимание», — сказал он.

«Вопрос гуманитарного характера»

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

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Благодаря этому документу лица, постоянно проживающие на указанных территориях, «имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство России в упрощённом порядке». Сам Путин позднее уточнил, что это решение носит гуманитарный характер и связано с правовой обстановкой в соответствующих областях Украины.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека... Это вопрос чисто гуманитарного характера», — сказал глава государства в ходе заседания Совета законодателей.

Через несколько дней Путин заявил, что упрощённый порядок выдачи российских паспортов жителям самопровозглашённых республик Донбасса может быть распространён на всех граждан Украины.

Говоря об этой мере, Путин отметил, что некоторые политические силы пытаются выставить решение об упрощённом порядке выдачи российских паспортов в негативном ключе, однако перед введением этой меры были проведены все необходимые расчёты.

«Прежде чем подписать этот указ, мы всё посчитали», — сказал российский президент.

Говоря о возможной встрече с избранным главой Украины Владимиром Зеленским Путин сказал, что в первую очередь обсудил бы с политиком меры, направленные на завершение конфликта на юго-востоке Украины путём исполнения Минских соглашения. При этом сам Зеленский ранее говорил, что не намерен предоставлять особый статус республикам Донбасса и подписывать закон об амнистии.

«И то и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эту тему», — сказал Путин.