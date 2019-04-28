«Рада может создать ему проблемы»: как Зеленский отреагировал на возможность выдачи российских паспортов всем украинцам

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что его соотечественникам не нужны российские паспорта. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что всем украинцам могут упростить получение гражданства РФ. Зеленский также призвал Москву отказаться от политики «давления и угроз». Как отмечают эксперты, предоставление паспортов жителям Украины — не «угроза» Киеву, а гуманитарный шаг. При этом Зеленский своими заявлениями пытается получить поддержку сторонников Петра Порошенко перед выборами в Верховную раду, считают политологи.

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам не нужны российские паспорта. Так политик ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что для украинцев могут упростить порядок получения гражданства РФ.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдётся тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований», — написал он в Facebook.

Напомним, 27 апреля Путин сообщил, что упрощённый порядок выдачи российских паспортов может распространиться не только на жителей Донбасса, но и на всех украинцев.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал он.

Киев, в свою очередь, намерен предоставлять украинское гражданство россиянам, заявил Зеленский. По мнению политика, граждане РФ «сегодня страдают едва ли не больше всех».

Также по теме Не только жителям Донбасса: Путин допустил упрощение процедуры получения гражданства РФ для всех украинцев Упрощённый порядок оформления российского гражданства может быть распространён на всех украинцев, а не только на жителей...

«Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что готов к переговорам по поводу прекращения огня и «разблокированию минского процесса».

«Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации», — отметил он.

Как ранее напомнил Путин, ещё перед выборами Зеленский заявил, что не намерен исполнять два основных пункта Минских соглашений — подписывать закон об амнистии и предоставлять самопровозглашённым республикам особый статус.

«И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эту тему», — заявил Путин, подчеркнув, что исполнение минских договорённостей — «единственный способ урегулировать ситуацию».

При этом в республиках к решению упростить выдачу российских паспортов отнеслись положительно. Так, глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал RT, что население самопровозглашённого государства встретило эту новость с ликованием.

«В республике праздничное настроение. Это то долгожданное, выстраданное нами решение, к которому все жители республики шли пять лет... Все наши граждане имеют возможность получить паспорт гражданина Российской Федерации... Поэтому, честно, ликование, радость», — отметил глава ЛНР.

Тем временем в ДНР было решено упростить правила пересечения границы между республикой и Россией. Соответствующее поручение отдал глава самопровозглашённого государства Денис Пушилин.

«Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощённый механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства России. Срок — до 1 июня», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

«Это гуманитарный жест»

Предоставление российских паспортов украинцам — это не угроза, как считает Зеленский, а гуманитарный жест, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Если мы говорим о Донбассе, то речь идёт об угрозах Киева в отношении своих соотечественников», — сказал он RT.

Так, Путин указывал, что упрощение процедур позволит пенсионерам получать выплаты одновременно и в России, и на Украине.

«Теоретически это возможно. Вы знаете, какой средний уровень пенсий на Украине по старости? Почти в три раза меньше, чем в России», — подчеркнул президент.

По мнению экономиста Александра Дудчака, такое заявление Зеленского вызвано желанием договориться с оппозиционной будущему президенту Верховной радой.

«Наверное, Зеленскому действительно было бы непросто сказать что-либо в другом ключе, потому что Верховная рада планирует создать различные проблемы для нового президента. Сказал, что соблазняют паспортами и что ничего не получится? Не получится так не получится. Чего тогда переживать? Пусть попробует соблазнить украинскими паспортами кого-то», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Напомним, выборы в Верховную раду состоятся лишь осенью 2019 года. До тех пор будет действовать текущий созыв, в котором партия Зеленского «Слуга народа» не представлена. В то же время самая большая фракция — у партии его оппонента на выборах, действующего главы государства Петра Порошенко (135 депутатов).

«Настолько в течение пяти лет нагнеталась антироссийская истерия, что сейчас, наверное, было бы удивительно услышать что-либо другое. С другой стороны, это не оправдывает Зеленского — продолжать ту же линию, что вёл Порошенко, — это было не обязательно», — подчеркнул Дудчак.

Политолог выразил мнение, что Зеленский перед осенними выборами хочет заручиться поддержкой сторонников Порошенко. «Но принесёт ли это ему какую-то выгоду? Я думаю, что нет», — заключил он.