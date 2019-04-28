«Рада может создать ему проблемы»: как Зеленский отреагировал на возможность выдачи российских паспортов всем украинцам

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Георгий Мосалов, Анастасия Румянцева
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что его соотечественникам не нужны российские паспорта. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что всем украинцам могут упростить получение гражданства РФ. Зеленский также призвал Москву отказаться от политики «давления и угроз». Как отмечают эксперты, предоставление паспортов жителям Украины — не «угроза» Киеву, а гуманитарный шаг. При этом Зеленский своими заявлениями пытается получить поддержку сторонников Петра Порошенко перед выборами в Верховную раду, считают политологи.
«Рада может создать ему проблемы»: как Зеленский отреагировал на возможность выдачи российских паспортов всем украинцам
  • © РИА Новости; Valentyn Ogirenko/Reuters

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам не нужны российские паспорта. Так политик ответил на слова президента России Владимира Путина о том, что для украинцев могут упростить порядок получения гражданства РФ.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдётся тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований», — написал он в Facebook.

Напомним, 27 апреля Путин сообщил, что упрощённый порядок выдачи российских паспортов может распространиться не только на жителей Донбасса, но и на всех украинцев.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал он.

Киев, в свою очередь, намерен предоставлять украинское гражданство россиянам, заявил Зеленский. По мнению политика, граждане РФ «сегодня страдают едва ли не больше всех».

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«Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что готов к переговорам по поводу прекращения огня и «разблокированию минского процесса».

«Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации», — отметил он.

Как ранее напомнил Путин, ещё перед выборами Зеленский заявил, что не намерен исполнять два основных пункта Минских соглашений — подписывать закон об амнистии и предоставлять самопровозглашённым республикам особый статус.

«И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эту тему», — заявил Путин, подчеркнув, что исполнение минских договорённостей — «единственный способ урегулировать ситуацию».

При этом в республиках к решению упростить выдачу российских паспортов отнеслись положительно. Так, глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал RT, что население самопровозглашённого государства встретило эту новость с ликованием.

«В республике праздничное настроение. Это то долгожданное, выстраданное нами решение, к которому все жители республики шли пять лет... Все наши граждане имеют возможность получить паспорт гражданина Российской Федерации... Поэтому, честно, ликование, радость», — отметил глава ЛНР.

Тем временем в ДНР было решено упростить правила пересечения границы между республикой и Россией. Соответствующее поручение отдал глава самопровозглашённого государства Денис Пушилин.

«Министерству доходов и сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощённый механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства России. Срок — до 1 июня», — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

«Это гуманитарный жест»

Предоставление российских паспортов украинцам — это не угроза, как считает Зеленский, а гуманитарный жест, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Если мы говорим о Донбассе, то речь идёт об угрозах Киева в отношении своих соотечественников», — сказал он RT.

Так, Путин указывал, что упрощение процедур позволит пенсионерам получать выплаты одновременно и в России, и на Украине.

«Теоретически это возможно. Вы знаете, какой средний уровень пенсий на Украине по старости? Почти в три раза меньше, чем в России», — подчеркнул президент.

По мнению экономиста Александра Дудчака, такое заявление Зеленского вызвано желанием договориться с оппозиционной будущему президенту Верховной радой.

«Наверное, Зеленскому действительно было бы непросто сказать что-либо в другом ключе, потому что Верховная рада планирует создать различные проблемы для нового президента. Сказал, что соблазняют паспортами и что ничего не получится? Не получится так не получится. Чего тогда переживать? Пусть попробует соблазнить украинскими паспортами кого-то», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Напомним, выборы в Верховную раду состоятся лишь осенью 2019 года. До тех пор будет действовать текущий созыв, в котором партия Зеленского «Слуга народа» не представлена. В то же время самая большая фракция — у партии его оппонента на выборах, действующего главы государства Петра Порошенко (135 депутатов).

«Настолько в течение пяти лет нагнеталась антироссийская истерия, что сейчас, наверное, было бы удивительно услышать что-либо другое. С другой стороны, это не оправдывает Зеленского — продолжать ту же линию, что вёл Порошенко, — это было не обязательно», — подчеркнул Дудчак.

Политолог выразил мнение, что Зеленский перед осенними выборами хочет заручиться поддержкой сторонников Порошенко. «Но принесёт ли это ему какую-то выгоду? Я думаю, что нет», — заключил он.

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