Песков: говорить о решениях по паспортам России для украинцев рано

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о конкретных решениях по упрощению получения украинцами российских паспортов пока рано.
Песков: говорить о решениях по паспортам России для украинцев рано
  • РИА Новости

«Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось», — заявил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, предполагается ли выдавать российский паспорт всем желающим гражданам Украины и будет ли требоваться для его получения переезд в Россию.

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил упрощение процедуры получения гражданства России для всех граждан Украины.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» слова Путина.

Одержавший победу на выборах президента Украины Владимир Зеленский также отреагировал на заявление Путина

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