Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России», — написал он.

Зеленский также отметил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, «кто готов бороться за свободу».

Ранее Путин допустил упрощение процедуры получения гражданства России для всех граждан Украины. Об этом он заявил вскоре после того, как подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

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