Эксперт прокомментировал возможность упрощения порядка получения гражданства России украинцами

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Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощённом порядке гражданам Украины, которые проживают не только на территориях самопровозглашённых республик в Донбассе.
Эксперт прокомментировал возможность упрощения порядка получения гражданства России украинцами
  • РИА Новости

«Это отличная идея, и мы при этом не заставляем их отказываться от украинских паспортов. Конечно, для Киева такое решение станет катастрофой, так как вся их идеология построена на том, что Россия это враг и агрессор. В случае же массового перехода в российское гражданство она будет разрушена, таким образом люди фактически проголосуют за добрососедские отношения с Москвой», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

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